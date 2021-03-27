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Gündem Düzce Zonguldak duble yolu heyelanla çöktü: İki şeritli yol kayboldu
Gündem

Düzce Zonguldak duble yolu heyelanla çöktü: İki şeritli yol kayboldu

Düzce Zonguldak karayolunda dün meydana gelen heyelan sonrasında yol gece saatlerinde tamamı çöktü. Heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı, iki şeritli yol ortadan kayboldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 14:29:00 -

Düzce'yi Karadeniz'e bağlayan önemli geçiş güzergahlarından olan Düzce Zonguldak karayolu çöktü.

Bölgede meydana gelen aşırı yağış sonucu ilk önce yolda çatlak meydana geldi. Ardından ise yağışın da devam etmesi ile birlikte gece saatlerinde Akçakoca'dan Düzce istikametine giden yol tamamen çöktü. Heyelanın korkutucu boyutu ise gün ağırınca daha da ortaya çıktı. Karayolları yetkilileri yolda incelemelerde bulundu.

Küçük araçlar köy yollarına büyük araçlar ana yollara yönlendiriliyor

Bölgede meydana gelen çökme nedeniyle trafik köy yollarına yönlendirildi.

Akçakoca'dan İstanbul yönüne gidecek araçların Kocaeli Sakarya istikametinden, Ankara yönüne gidecek araçlar ise Ereğli Zonguldak yönünden gitmeleri yönünde uyarılar yapıldı.

Heyelan sonrasında yol güzergahında kurulan jandarma güvenlik noktasından büyük ve tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, küçük araçlar ise köy yollarına yönlendiriliyor.

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