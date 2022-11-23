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Gündem Deprem nedeniyle Düzce ve Bolu'nun ardından bir ilde daha okullar tatil edildi
Gündem

Deprem nedeniyle Düzce ve Bolu'nun ardından bir ilde daha okullar tatil edildi

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, merkez üssü Düzce olan deprem nedeniyle tedbir amaçlı okulların tatil edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 08:00:00 - 2022-11-23 08:00:58
Deprem nedeniyle Düzce ve Bolu'nun ardından bir ilde daha okullar tatil edildi

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verilmiştir" dedi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşerilerimiz, Düzce'de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun" dedi.

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