Düzce Üniversitesi ülke ekonomisine katkı sağlıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi, Çevre ve Sağlık Alanlarında İhtisaslaşma Programı kapsamında tıbbi ve aromatik bitkiler alanında örnek bahçe modelini hayata geçirerek üretiminden hasada kadar olan süreçteki tüm işlemleri üreticilere uygulamalı olarak gösteriyor.

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nden Öğretim Görevlisi Mehmet Fatih Çakır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada örnek bahçede; İzmir Kekiği (Origanum onites), Tıbbi Adaçayı (Salvia officinalis), Lavanta (Lavandula officinalis), Aynısefa (Calendula officinalis) ve Biberiye (Rosmarinus officinalis) bitkileri yetiştirildiğini ifade etti.

Üretim yapmak isteyenlere alanda uygulamalı eğitim

Uygulama alanını örnek bahçe şeklinde nitelendirdiklerini belirten Çakır, bu alan vasıtası ile tıbbi ve aromatik bitki üretmek isteyen kişilere; üretimi yapılan bitkilerin ekim-dikim yöntemleri, sulama, gübreleme ve hasat işlemlerinin nasıl yapılması gerektiği hakkında gerekli olan bilgileri aktardıklarını sözlerine ekledi.

Bitkiler gıda, ilaç, kozmetik ve baharat gibi birçok sektörde kullanılıyor

Tıbbi ve aromatik bitkilerin önemine dikkat çeken Düzce Üniversitesi öğretim görevlisi Çakır, “Tıbbi ve Aromatik bitkiler; gıda, ilaç, kozmetik ve baharat gibi birçok kullanım amaçları olan ve insanlık tarihinin başlangıcından itibaren benzeri amaçlarla kullanıldıkları bilinen bitkilerdir. Özellikle insan sağlığı, ilaç sanayi ve gıda sanayinde kullanımı nedeniyle günümüzde tarım ürünleri arasında büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Düzce’de tıbbi ve aromatik bitki üretimi

Düzce’de tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimine geçen sene başlandığını söyleyen Öğretim Görevlisi Mehmet Fatih Çakır, “Şu an 30 çiftçimizle 150 dönüm kadar bir alanda tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilmektedir. Bu yıl geçen sene üretimleri başlatılan tıbbi ve aromatik bitkilerin hasatları Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştirildi. Hasat edilen bitkiler, alıcı firmaların kurutma tesisine gönderildi. Bitkiler orada kurutulup, yaş ve kuru herba tartımları gerçekleştirilecek. Tartımlardan sonra ürünlerin etken maddelerinin belirlenmesi amacıyla gerekli analizler yapılacaktır. Bu analizler yapıldıktan sonra ihracat yapan firmalara gönderilerek ürün kalitemize bağlı olarak satış işlemleri gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen veriler değerlendirilerek önümüzdeki senenin planlanması yapılacak” şeklinde konuştu.

“Ülke ekonomisine kazanç sağlamak istiyoruz”

Ülkemizin tıbbi ve aromatik bitkiler alanındaki potansiyelinin altını çizen Çakır, “Üç önemli floristik bölgenin kesiştiği, farklı iklimlere ve geniş yüz ölçüme sahip olan ülkemiz, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretilmesinde önemli bir ticari potansiyele sahiptir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin çok fazla alanlarda ve sanayi kollarında tüketimine paralel olarak bu bitkilerin dünya pazar hacmi her geçen gün artmaktadır. Düzce’de tıbbi ve aromatik bitki üretimi yapan çiftçi sayısının ve üretim alanlarının arttırılması ve ilgili sanayi kolunun geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmalarımızın sonucunda ilimize ve ülke ekonomisine kazanç sağlamak istiyoruz” diyerek açıklamalarını noktaladı.