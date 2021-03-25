Düzce Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor
Düzce Üniversitesi birimlerine; ilgili yönetmelik ve maddelerine göre 17 öğretim üyesi alınacak. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekiyor.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar başvurularını Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na 09.04.2021 tarihine kadar şahsen yapmaları gerekiyor.
İlana başvuracak adaylarla ilgili yapılan duyuruda, “Diplomaların e-Devlet çıktıları veya Noter Onaylı Fotokopileri (Üniversitemiz personeli Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık, Doçentlik Belgelerini noter yerine görev yaptıkları birimlerin Fakülte Sekreterlerine, Üniversitemiz dışından başvuru yapan adaylar evraklarını Noter yerine evrakların asıllarını ve fotokopilerini yanlarında getirmek suretiyle; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nda onaylatabileceklerdir.)
NOT: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen denklik belgelerinin de başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.” deniliyor.
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