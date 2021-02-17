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Eğitim Düzce okullar tatil mi 18 Şubat | Düzce'de yarın yüz yüze eğitim var mı?
Eğitim

Düzce okullar tatil mi 18 Şubat | Düzce'de yarın yüz yüze eğitim var mı?

Düzce okullar ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitime kademeli olarak başlandı. Ancak bazı illerde kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime başlanmadı. Düzce'de kar yağışı sebebiyle 17 Şubat Çarşamba günü yüz yüze eğitim yapılmadı. Peki, yarın okullar açık mı? Düzce 18 Şubat okullar açılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-17 18:15:00 -
Düzce okullar tatil mi 18 Şubat | Düzce'de yarın yüz yüze eğitim var mı?

Türkiye’nin dört bir yanında yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Hal böyle olunca yüz yüze eğitime başlaması beklenen okullar açılmadı. Peki, yarın Düzce’de okullar açık mı?

Düzce okullar tatil mi 18 Şubat | Düzce'de yarın yüz yüze eğitim var mı?

Düzce’de okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Düzce’de kar yağışının Cuma gecesine kadar devam edecek. Okulların 18 Şubat Perşembe günü yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağı yönünde henüz bir açıklama yapılmadı. Valilikten bir açıklama yapılırsa haberlerimizde yer alacak.

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