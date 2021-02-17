Türkiye’nin dört bir yanında yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Hal böyle olunca yüz yüze eğitime başlaması beklenen okullar açılmadı. Peki, yarın Düzce’de okullar açık mı?

Düzce okullar tatil mi 18 Şubat | Düzce'de yarın yüz yüze eğitim var mı?

Düzce’de okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Düzce’de kar yağışının Cuma gecesine kadar devam edecek. Okulların 18 Şubat Perşembe günü yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağı yönünde henüz bir açıklama yapılmadı. Valilikten bir açıklama yapılırsa haberlerimizde yer alacak.