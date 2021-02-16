Düzce’de okullar tatil mi? Kar yağışı sebebiyle pek çok ilde yüz yüze eğitime ara verildi. Düzce’de de etkili kar yağışı sürüyor. Peki, Düzce’de okullar tatil mi?

Düzce okullar tatil mi 17 Şubat | Düzce yarın yüz yüze eğitim var mı?

Düzce Valisi Cevdet Atay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir günlüğüne ara verildiğini açıkladı. Atay, “Devam eden kar yağışı nedeniyle; bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında engelli ve hamile olan personel izinli sayılacaktır” dedi.