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Eğitim Düzce okullar tatil mi 17 Şubat | Düzce yarın yüz yüze eğitim var mı?
Eğitim

Düzce okullar tatil mi 17 Şubat | Düzce yarın yüz yüze eğitim var mı?

Düzce’de okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat Pazartesi günü köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. Kar yağışının etkili olduğu illerde ise yüz yüze eğitim ertelendi. Düzce’de yüz yüze eğitime 15 Şubat ve 16 Şubat tarihlerinde ara verildi. Peki, Düzce’de okullar tatil mi? Düzce’de okullar tatil mi 17 Şubat | Düzce yüz yüze eğitim ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-16 20:04:00 -
Düzce okullar tatil mi 17 Şubat | Düzce yarın yüz yüze eğitim var mı?

Düzce’de okullar tatil mi? Kar yağışı sebebiyle pek çok ilde yüz yüze eğitime ara verildi. Düzce’de de etkili kar yağışı sürüyor. Peki, Düzce’de okullar tatil mi?

Düzce okullar tatil mi 17 Şubat | Düzce yarın yüz yüze eğitim var mı?

Düzce Valisi Cevdet Atay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir günlüğüne ara verildiğini açıkladı.  Atay, “Devam eden kar yağışı nedeniyle; bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında engelli ve hamile olan personel izinli sayılacaktır” dedi.

 

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