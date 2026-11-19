Düzce Belediyesi, çocukların, gençlerin ve tüm vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştırmak, öğrencilere nitelikli çalışma ortamları sunmak ve kentin kültürel altyapısını güçlendirmek amacıyla kütüphane yatırımlarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün öncülüğünde yürütülen çalışmalarla Düzce’ye modern ve donanımlı kütüphaneler kazadırılıyor.

Belediyenin öz kaynakları ve hayırseverlerin destekleriyle kente kazandırılan Düzce Millet Kütüphanesi, Sabiha Ulusoy Kütüphanesi, Yahya Kemal Köşkü Kütüphanesi ve Fibrobeton Kütüphanesi’nin ardından, şimdi de şehrin en büyük kütüphanesi olacak Zincirlikuyu Kütüphanesi hizmete açılmak için gün sayıyor.

KÜTÜPHANE YATIRIMLARINA BİR YENİSİ DAHA EKLENİYOR

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleriyle hayata geçirilen Zincirlikuyu Kütüphanesi’nde yapım çalışmaları son aşamaya geldi. Düzceli iş insanı Hakan Kuşçuoğlu’nun önemli katkılarıyla gerçekleştirilen proje, İstanbul Caddesi üzerindeki Zincirlikuyu İş Merkezi’nde yer alıyor.

İki katlı ve toplam 900 metrekare büyüklüğündeki kütüphane, aynı anda 228 öğrenciye ders çalışma ve kitap okuma imkanı sunacak ve Düzce’nin en büyük kütüphanesi olacak.

Öğrencilerin farklı çalışma ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan kütüphanede; ortak çalışma masaları, bireysel oturma alanları ve gün ışığından en iyi şekilde yararlanmayı sağlayan pencere önü çalışma bölümleri bulunuyor.

Güvenlik kameraları, dedektörler ve yangın söndürme sistemiyle donatılan kütüphanede ayrıca teknolojik altyapının yönetimi için server odası, beş kişilik bilgisayar odası ve katlar arasındaki erişimi kolaylaştıran asansör de yer alıyor.

AKÇAKOCA’NIN TARİHİ CEZAEVİ KÜTÜPHANEYE DÖNÜŞÜYOR

Düzce Belediyesi’nin kütüphane yatırımlarından bir tanesi de Akçakoca İlçesi’nde hayata geçiriliyor. Akçakoca’da atıl durumda bulunan tarihi cezaevi binasının kütüphane ve sosyal yaşam alanına dönüştürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Yaklaşık 2 dönümlük alan üzerinde bulunan tarihi yapının restorasyonuyla 340 metrekarelik kapalı kullanım alanı oluşturulması planlanıyor. Projede bireysel ve grup çalışma alanları, okuma bölümleri, kitaplıklar, sergi odası ve sosyal alanlar yer alacak.

Restorasyon çalışmalarında yapının tarihi dokusunun korunması hedeflenirken, geçmişte cezaevi olarak kullanılan binanın kültürel etkinlikler ve sergi alanlarıyla yeni bir işleve kavuşturulması amaçlanıyor.

Düzce Belediyesi’nin kütüphane yatırımları kapsamında yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Bahçeşehir bölgesine de bir kütüphane kazandırılması planlanıyor.

BAŞKAN ÖZLÜ: 24 KASIM’DA BEŞİNCİ KÜTÜPHANEMİZİ HİZMETE SUNACAĞIZ

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kütüphane yatırımlarının kendisini heyecanlandıran projeler arasında yer aldığını belirterek, son birkaç yılda kente dört yeni ve modern kütüphane kazandırdıklarını ifade etti.

Zincirlikuyu Kütüphanesi’nin açılışıyla birlikte Düzce’de beşinci kütüphanenin hizmete gireceğini belirten Başkan Özlü, şöyle konuştu: “Beni her zaman çok heyecanlandıran projelerden biri de açtığımız kütüphaneler olmuştur. Şehrimize son birkaç yıl içinde 4 tane yeni ve modern kütüphane kazandırdık. Millet Kütüphanesi, Sabiha Ulusoy Kütüphanesi, Yahya Kemal Köşkü Kütüphanesi ve Fibrobeton Kütüphanesi. İnşallah 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Düzce’nin merkezinde beşinci kütüphanemizi, Zincirlikuyu Kütüphanemizi de açmış olacağız. Sayısız engeli aşarak ve büyük bir sabırla Zincirlikuyu İş Merkezi’ni bugünlere getirdik. İş merkezinde belediyemizin hissesine düşen bölümdeki kütüphanemiz 900 metrekare büyüklüğünde, 2 katlı ve 228 kişilik bir kapasiteye sahip olacak. Burası öğrencilerimizin ders çalışacakları, kitap okuyacakları, her detayıyla örnek gösterilecek tam donanımlı bir kütüphane olacak. İnşallah 24 Kasım’da Zincirlikuyu Kütüphanemizi şehrimizin hizmetine sunmuş olacağız. Şimdiden Düzce’mize hayırlı, uğurlu olsun.”