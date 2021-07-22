Düzce hava durumu! Meteoroloji Duzce için anlık hava durumu
Düzce hava durumu Düzceli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Düzce’de bugün hava nasıl? Düzce’de yağış var mı? Düzce'nin köylerinde sağanak nedeniyle dereler taştı. Kocaeli Kartepe'deyse Paçacık deresinin 18 gün sonra ikinci kez taşması nedeniyle Kartepe ile Sapanca ilçeleri arasındaki yol ulaşıma kapandı. Peki Düzce hava durumu nasıl? Düzce'de yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü Düzce hava durumu bilgileri.
Meteoroloji son dakika hava durumu verileri açıklandı. Meteoroloji'den 22 Temmuz Perşembe günü beklenen hava durumuna ilişkin tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre bayramın 3. gününde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz bölgesinde ve Toroslar mevkiinde yağmur bekleniyor. Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize, Giresun, Artvin ve Trabzon'da kuvvetli olması bekleniyor.
Düzce hava durumu
4 gündür mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık yerini sağanağa bıraktı. Dereler taşınca Düzce'deki köyler su altında kaldı. Aşırı yağış nedeniyle Beyköy beldesine bağlı Uğur köyünde derelerin suyu yükseldi. Su baskınları yaşandı.
Düzce yağış var mı?
Kocaeli Kartepe'deyse bir saat süren yoğun yağışın ardından Paçacık deresi taştı. 18 gün sonra ikinci kez taşan dere nedeniyle su baskını oluştu. Kartepe ile Sapanca ilçeleri arasındaki yol kısa süreli ulaşıma kapandı.
Düzce hava durumu Meteoroloji