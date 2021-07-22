Düzce hava durumu! Meteoroloji Duzce için anlık hava durumu

Meteoroloji son dakika hava durumu verileri açıklandı. Meteoroloji'den 22 Temmuz Perşembe günü beklenen hava durumuna ilişkin tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre bayramın 3. gününde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz bölgesinde ve Toroslar mevkiinde yağmur bekleniyor. Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize, Giresun, Artvin ve Trabzon'da kuvvetli olması bekleniyor.

Düzce hava durumu

4 gündür mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık yerini sağanağa bıraktı. Dereler taşınca Düzce'deki köyler su altında kaldı. Aşırı yağış nedeniyle Beyköy beldesine bağlı Uğur köyünde derelerin suyu yükseldi. Su baskınları yaşandı.

Düzce yağış var mı?

Kocaeli Kartepe'deyse bir saat süren yoğun yağışın ardından Paçacık deresi taştı. 18 gün sonra ikinci kez taşan dere nedeniyle su baskını oluştu. Kartepe ile Sapanca ilçeleri arasındaki yol kısa süreli ulaşıma kapandı.

Düzce hava durumu Meteoroloji