Düzce depreminde 700 bin ton dinamit detayı!

Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre deprem, başta Düzce olmak üzere; İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi.

700 bin ton dinamite eşdeğer

Depreme ilişkin katıldığı NTV yayında konuşan Prof Dr. Okan Tüysüz çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Depremin şiddetinin 5,9 olduğunu ancak yüzeyde oluşan şiddetin 8 civarında olduğunu söyledi. Tüysüz, "Aşağı yukarı 700 bin ton civarında bir dinamitin patlamasına eşdeğer bir enerjinin bu deprem vasıtasıyla boşaltıldığını gösteriyor. Dolayısıyla oldukça kuvvetli bir deprem" dedi.