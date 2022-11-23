Düzce depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan uyarı! Yeni deprem için oraya dikkat

Düzce bu sabah 04.08'de 5.9 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldı. AFAD depremin merkez üssünü Gölyaka, Sarıdere olarak belirledi. Bölge 70'in üzerinde artçı depremle sallandı.

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Düzce depremine ilişkin sosyal medya hesabından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyine dikkat

Naci Görür yaptığı açıklamada, "Sarıdere-Gölyaka/Düzce’de 6,0 deprem oldu. 1999 depremleri KAF’ın bu kesimini Bolu Tüneline kadar kırmıştı. Biz bu hattın Bolu kesiminin de kırılmasını beklediğimize dair bir tweet atmıştık. Bugünkü deprem muhtemelen Gölyaka-Sarıdere arasında kırılmamış KD-GB uzanımlı kısımda oldu. Arkadaşlar, Düzce’de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum. Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF’a bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir" dedi.