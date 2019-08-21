Düzce Belediyesinden kapsamlı temizlik çalışması

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, günlük temizlik ve çöp toplama çalışmalarının yanı sıra mahallelerdeki çöp konteynerleri ve otobüs duraklarının da kapsamlı temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, boşaltılan konteynırlara tazyikli suyla yıkama işlemi yaparak dezenfekte ediyor. Yaz ayları boyunca ve Kurban Bayramı sonrasında özellikle kötü kokuları engellemek için il sınırları içerisinde bulunan çöp konteynırların temizliğini ve hijyenini sağlayan ekipler, oluşabilecek bakteri ve kokuya karşı yıkama çalışmaları ile vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasını sağlıyor.

Amaç dışı kullanılan ve zarar gören konteynerlerin yenileriyle değiştirildiğini ya da bakım işlemleri yapılarak yeniden yerlerine konduğunu belirten Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı güzergâhları, sokakları, kaldırımları, caddeleri, oturma banklarını ve otobüs duraklarını yıkayarak temizledik. Gün boyu tüm mahallelerde temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerinde bulundu.