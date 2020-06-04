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Aktüel

Düzce Belediyesi ev ev maske dağıttı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) tarafından üretilen maskeler Bahçeşehir bölgesinde oturan vatandaşlara tek tek dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 21:39:46 -
Düzce Belediyesi ev ev maske dağıttı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) tarafından üretilen maskeler Bahçeşehir bölgesinde oturan vatandaşlara tek tek dağıtıldı.


Düzce Belediyesi, BELMEK atölyelerinde üretimini gerçekleştirdiği maskeleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Oluşturulan ekipler Bahçeşehir bölgesinde ki konutlarda kapıları tek tek çalarak özel oluşturulan ve bir pakette 5 adet olan maskeleri vatandaşlara ulaştırmaya başladı.

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