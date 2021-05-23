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Gündem Düzce Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu görevden alındı mı?
Gündem

Düzce Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu görevden alındı mı?

Düzce Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, cuma vaazında Filistin olayları ve Yahudilere değindi. Müfçü Şaban Soytekinoğlu,’nun Selanik göçmenlerine ilişkin açıkamasına Diyaret İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 11:59:00 - 2021-05-23 12:00:39
Düzce Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu görevden alındı mı?

Cami cemaati tarafından kayıt altına alınan Müftü Şaban Soytenikoğlu, vaazının sosyal medyada yayınlanmasının ardından özellikle Balkan dernekleri ve göçmen vatandaşları tarafından Soytekinoğlu’nun konuşması tepkiyle karşılandı. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaşanan gelişmeler üzerine Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlattı. Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Bazı medya organlarında yer alan haberler nedeniyle Düzce Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Şaban Soytekinoğlu kimdir? Düzce Akçakova müftüsü Şaban Soytekinoğlu nereli?
Şaban Soytekinoğlu kimdir? Düzce Akçakova müftüsü Şaban Soytekinoğlu nereli?

Biyografi

Şaban Soytekinoğlu kimdir? Düzce Akçakova müftüsü Şaban Soytekinoğlu nereli?

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Yorumlar

Türkbey

Maalesef 19 yıldır iktidarda biz var gibi görünsekte laik, kemalist zihniyet devleti örümcek ağı gibi sarmış. Ne derlerse o oluyor. Müftü neyi yalan söylemiş, her kelimesi doğrudur. Fanatik bir Fenerbahçeli olarak her söylediğine katılıyorum
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