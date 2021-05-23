Düzce Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu görevden alındı mı?
Düzce Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, cuma vaazında Filistin olayları ve Yahudilere değindi. Müfçü Şaban Soytekinoğlu,’nun Selanik göçmenlerine ilişkin açıkamasına Diyaret İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı.
Cami cemaati tarafından kayıt altına alınan Müftü Şaban Soytenikoğlu, vaazının sosyal medyada yayınlanmasının ardından özellikle Balkan dernekleri ve göçmen vatandaşları tarafından Soytekinoğlu’nun konuşması tepkiyle karşılandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, yaşanan gelişmeler üzerine Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlattı. Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Bazı medya organlarında yer alan haberler nedeniyle Düzce Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.