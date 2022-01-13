Duyuruldu! Rekor seviyeyi gördü

ABD’nin kuzeydoğu bölgesinde bulunan Maine Körfezi’nde sonbaharda mevsim normallerinin 6 derece üstünde rekor sıcaklık yaşandığı duyuruldu.

Maine Körfezi Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan yıllık raporda, eylül ve kasım arasında Maine Körfezi'nde deniz yüzeyi sıcaklığının 15,5 santigrat derece civarında kayıtlara geçtiği bildirildi.

Raporda, bunun mevsim normallerinin yaklaşık 6 derece üzerinde olduğuna dikkat çekilerek, Maine Körfezi’nin son 40 yılda her sene 0,09 derece ısındığına vurgu yapıldı.

Maine Körfezi Araştırma Enstitüsü'nden Kathy Mills, “Körfez'de bu yıl, sıcak hava dalgası nedeniyle mevsim son derece sıcaktı ancak kayıtların rekor düzeyde yüksek gelmesini beklemiyordum. Çok şaşırdım." ifadesini kullandı.

Maine Körfez’inde 2021’de çoğu zaman sıcak hava dalgası hissedildiğine işaret eden Mills, sonbahardaki olağanüstü sıcaklığın, bölgede son 10 yılda kendini hissettiren daha geniş çaplı okyanus sirkülasyonu modelindeki değişiklikle açıklanabileceğini kaydetti.

Okyanus sıcaklıkları 2021'de rekor seviyeye ulaştı

İklim değişikliğiyle ilgili Advances in Atmospheric Sciences isimli derginin son sayısında yayımlanan bir araştırmada, sera gazlarının da etkisiyle 2021'de okyanus sıcaklıklarının rekor düzeyde arttığı belirtilmişti.

Araştırmada, 1958'den bu yana okyanusların ısısının sabit hızla arttığı, 1990'lardan sonra keskin bir şekilde ivme kazandığı, son 6 yıldır ise her sene rekor kırdığı vurgulanmıştı.

Ağustos 2021'de, Atlas Okyanusu'ndaki ani hava değişikliklerinden kaynaklanan İda Kasırgası, ABD'nin Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde büyük tahribat yarattıktan sonra kuzeye yönelerek, New York ve New Jersey eyaletlerinde de ölümcül su baskınlarına neden olmuştu.