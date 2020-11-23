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Dünya Duyurdular: Karabağ'a yeni sevkiyat
Dünya

Duyurdular: Karabağ'a yeni sevkiyat

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan ateşkes anlaşması uyarınca Dağlık Karabağ'a gönderilen Rus Barış Gücü birimlerine ek kuvvet olarak mayın temizleme araçları ve ekipleri gönderildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 19:51:00 -
Duyurdular: Karabağ'a yeni sevkiyat

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşması uyarınca Dağlık Karabağ'a gönderilen Rus Barış Gücü birimlerine ek kuvvet olarak mayın temizleme araçları ve ekipleri gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, Rus Barış Gücü askerlerinin Dağlık Karabağ'da yerleştiği tampon bölgede mayın tarama faaliyetlerine başlayacağı belirtilerek "Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Uluslararası Mayın Eylem Merkezi'nden birimler Dağlık Karabağ'daki arazi yol ve çalışma alanlarında mayın temizleme görevlerinde bulunacak. Merkez tarafından 100'den fazla personelin yanı sıra Uran 6 tipi çok işlevli robotik mayın temizleme araçları, zırhlı personel taşıyıcıları ve zırhlı askeri araçlar dahil olmak üzere 13 askeri ve özel teçhizatlı araç Erivan'a gönderildi. Uluslararası Mayın Eylem Merkezi ekipleri Rusya Savunma Bakanlığı tarafından konuşlandırılan Barışı Koruma Kontrol Merkezi'nin bir parçası olarak görev yapacak" ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmaların ardından yapılan ateşkes anlaşması sonrası Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarına Ermenistan tarafından mayın döşendiği ortaya çıkmıştı.

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