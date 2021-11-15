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Teknoloji Duyurdular! Dünya bu tehlikeyle karşı karşıya
Teknoloji

Duyurdular! Dünya bu tehlikeyle karşı karşıya

Uluslararası Doğa Koruma Birliği, dünya genelinde 1 milyonun üzerine bitki ve hayvan türünün yok olma tehlikesi altında bulunduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 21:26:00 - 2021-11-15 21:36:47
Duyurdular! Dünya bu tehlikeyle karşı karşıya

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), dünya genelinde 1 milyonun üzerine bitki ve hayvan türünün yok olma tehlikesi altında bulunduğunu bildirdi.

Cenevre merkezli kuruluşun yaptığı yazılı açıklamada, nesli tükenme tehlikesi devam eden bitki ve hayvan türlerine dair değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklamada, yaban hayatındaki 8 bin 400 bitki ve hayvan türünün hayati tehlike altında ve 30 bine yakın türün de korumasız durumda olduğu belirtildi.

2022'deki Birleşmiş Milletler Dünya Yaban Hayatı Günü'nde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlı türlerinin gündeme getirilmesi gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, "Tahminlere göre dünyadaki bir milyon tür yok olma tehdidiyle karşı karşıya" ifadesi kullanıldı.

Her sene 3 Mart'ta kutlanılan BM Dünya Yaban Hayatı Günü'nün 2022 teması, "Ekosistemin iyileştirilmesi için önemli canlı türlerinin kurtarılması" olarak belirlenmişti.

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