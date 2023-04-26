Duyurdular! Akıllı telefon kullanmayı bırakana burs veriyorlar

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, ABD'nin Ohio eyaletindeki Steubenville Franciscan Üniversitesi'nin, akıllı telefon kullanmayı bırakacağını taahhüt eden öğrencilere burs vermeye başladığını aktardı.

Tezel, sıra dışı uygulamanın ayrıntılarına yer verdiği yazısında şunları kaydetti:

"ABD'nin Ohio eyaletindeki Steubenville Franciscan Üniversitesi, sıra dışı bir uygulamaya imza attı.

Üniversite yönetimi, akıllı telefon kullanmayı bırakacağını taahhüt eden öğrencilere burs vermeye başladı.

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Burs almak isteyen öğrencilerin akıllı telefon kullanımını bırakmaları, dua ve dine yönelmeleri, ayrıca diğer öğrencilerle iletişimlerini artırmaları gerekiyor.

Tüm bunları kabul eden öğrenciler burs alabiliyor.

Z Kuşağı'nın asosyal, telefon bağımlısı olmamaları adına enteresan bir proje. Telefon bağımlılığına karşı dinin de kullanılması ilginç bir yöntem.

Böyle bir uygulamayı ülkemizde başlatanlar şeriatçı ilan edilirdi!"