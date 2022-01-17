  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Duyurdular: Aden'deki akaryakıt krizi sona erdi
Dünya

Duyurdular: Aden'deki akaryakıt krizi sona erdi

Yemen Ulusal Petrol Şirketi, geçici başkent Aden'de bir haftadan uzun süredir hayatı felç eden akaryakıt krizinin sona erdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 22:09:00 -
Duyurdular: Aden'deki akaryakıt krizi sona erdi

Yemen Ulusal Petrol Şirketi, geçici başkent Aden'de bir haftadan uzun süredir hayatı felç eden akaryakıt krizinin sona erdiğini bildirdi.

Yemen hükümetine bağlı Ulusal Petrol Şirketi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Aden ve komşu illerdeki petrol türevlerinde yaşanan krizin, şirketin El-Bureyka kentindeki depolarından petrol tankerlerini yükleyerek akaryakıt istasyonlarına dağıtıma başlamasıyla ortadan kalktığını ifade etti.

Büyük miktarda akaryakıtın yeni fiyatlandırma ile pompalandığı aktarılan açıklamada, yeni fiyatlandırmanın, yerel para birimindeki değer kaybı düzelene kadar geçici süreyle uygulanacağı kaydedildi.

Aden ve Lahec, Ebyeni Ed-Dali gibi komşu illerde, benzin istasyonlarının, petrol şirketlerinden petrol türevlerini tedarik edemediği için kapanmasının ardından yaklaşık bir haftadır akaryakıt krizi yaşanıyordu. Geçici başkent, çeşitli nedenlerle sık sık petrol türevlerinde yaşanan krizlere, elektrik ve su kesintilerine tanık oluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay