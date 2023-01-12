Duyurdular: 8 Husi öldü

Yemen'deki İran destekli Husiler, kendi saflarındaki 8 milisin bir çatışmada hayatını kaybettiğini bildirdi.

Husilere bağlı olan SABA ajansının haberinde, başkent Sana'da yaşamını yitiren 8 Husi'nin kendilerinden üst düzey askeri katılımla cenaze töreninin yapıldığı belirtildi.

"Ölenlerin vatan savunmasında görevlerini yerine getirirken hayatlarını kaybettikleri" söylenilen açıklamada, söz konusu milislerin nerede ve ne zaman öldüklerine dair bilgi verilmedi. Konuya ilişkin Yemen hükümetinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.