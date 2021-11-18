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Dünya Duyurdular: 200 Husi öldürüldü
Dünya

Duyurdular: 200 Husi öldürüldü

Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Marib ve El-Cevf illerinde yürütülen operasyonlarda bir günde 200 Husi milisin öldürüldüğünü bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 20:27:00 -
Duyurdular: 200 Husi öldürüldü

Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Marib ve El-Cevf illerinde yürütülen operasyonlarda bir günde 200 Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Arap koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Marib ve Cevf'de İran destekli Husilere karşı son bir günde 35 operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Söz konusu operasyonlarda 200 Husi milisin öldürüldüğü, milislere ait 24 askeri aracın da imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, herhangi bir süre belirtilmeden "Marib'deki çatışmalarda 27 bin Husi milisin öldürüldüğü" ifade edildi.

Husilerden ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Ülkedeki çatışmaların son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaştığı görülüyor.

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