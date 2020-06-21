  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

Duyurdukları yeni bilgi gündemi altüst etti: Rusya’ya karşı filoları F-35’lerle dolduruyorlar

ABD merkezli askeri analiz dergisi National Interest, Polonya ile ilgili gündemi sarsan yeni bir gelişme ortaya attı. Filosunu F-35’lerle güçlendirmeye çalışan Polonya’nın hamlesi, Avrupalı müttefiklerinin önüne geçmek ve Rusya'ya karşı elini güçlendirmek olduğu şeklinde yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 13:49:00 - 2020-06-21 13:55:12
Duyurdukları yeni bilgi gündemi altüst etti: Rusya’ya karşı filoları F-35’lerle dolduruyorlar

Deniz, kara ve hava birliklerinin modernizasyonunu sürdüren Polonya, filosunu da beşinci nesil savaş uçağı F-35’lerle donatmaya hazırlanıyor. Polonya, sipariş ettiği 32 adet F-35 savaş uçağıyla hem Rusya’ya karşı kendini savunmayı hem de filosunu Avrupalı müttefiklerinin önüne geçirmeyi hedefliyor.

Aksam.com.tr’nin National Interest’ten aktardığı habere göre, NATO içerisinde elit bir konuma yükselmeye çalışan Polonya, hemen kapısındaki Rusya tehdidine karşı elini güçlendirmeye hazırlanıyor.

Rusya’ya karşı ABD ile kurmaya başladığı yakın ilişkiler ve ülkesinde ağırladığı ABD askerî birliklerine ek olarak filosuna 32 adet F-35 savaş uçağı katmak isteyen Polonya, bu vesileyle Avrupalı müttefikleri Almanya ve Fransa’dan daha iyi bir hava filosuna sahip olmayı amaçlıyor.

Hâlihazırda filosunda Rus yapımı MiG-29 ve Su-22 savaş uçakları bulunan Polonya, 32 adet F-35’in yanı sıra pek çok yan ürün ve hizmet için toplamda 6,5 milyar dolara anlaşmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı