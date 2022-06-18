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Dünya Duyunca inanamayacaksınız! Evde yalnız kalan köpek bunu da yaptı
Dünya

Duyunca inanamayacaksınız! Evde yalnız kalan köpek bunu da yaptı

ABD’nin Missouri eyaletinde sahibi evde olmayan köpeğin ocağı açmasının ardından yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 12:08:00 -

ABD’nin Missouri eyaletine bağlı Parkville’deki bir evde bulunan iki köpekten biri, mutfağa girerek set üstü ocakta bırakılan tavaya uzandı.

Sahibi evde olmayan köpek, patilerini ocağın üzerine koydu ve düğmeleri itince ocak açıldı. Dakikalar sonra ocaktaki tava alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evdeki iki köpeği kurtarırken, alevler söndürüldü. Herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

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