Duygulara tercüman oldu...Bu kişiler arasında siz de olabilirsiniz!

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Ezgi Akgül, Misvak dergisinde yayınlanan yazısında toplumdaki bazı insanların olaylar karşısındaki tutumu ve dünya görüşlerinin kendi yaşantılarıyla olan çelişkisini ortaya koydu.

Samimiyetten uzak...

Yazısında çok sayıda insan tiplemesine örnek veren Akgül, bu kişilerin meslekleri, yaşam alanları ve kendi özel yaşantıları üzerinden siyasi, dini ve ekonomi gibi toplumu ilgilendiren konulardaki tutum ve davranışlarının aslında gerçeklikten ve samimiyetten ne uzak olduğunu gözler önüne serdi.

İŞTE O YAZI;

"Adı Tijen

53 yaşında Yoga Öğretmeni

Sabahları kesif idrar kokusunun olduğu, hayvan pisliklerine basmamak için seke seke gezdiği Cihangir'de oturmaktan gurur duyar. Halk ile en yakın temasını İspark otoparkçısından para üstü alırken yapan Tijen, çiftçilerin sorunları üzerine rahat 2 saat konuşabilir.

Adı Nezaket

Ev Kadını 34 yaşında.

İmam Buhari her gece en az 10 defa uyanır aklına gelen faydalı bir şey yazardı. Sabah namazını bırak öğle namazını bile zor kılan Nezaket, hadis tenkiti yapar yediği kısır eşliğinde.

Adı Haldun

62 yaşında Emekli Asker

10 kasim 09:05 civari ise yetismek üzere sokakta yürürken sizi görürse küfürü yersiniz. Sizi vatan hainliği ile soluksuz suçlayabilir. Aynı pencereden 15 temmuz'da tankları alkışladı ama hala 2 saat soluksuz vatanseverlik edebiyatı yapabilir size.

Adı Kamil

31 yaşında Kepçe Operatörü

Kendisine sorulan kırk sorunun 36 tanesine "bilmiyorum" diye cevap veren İmam Malik gibi susmayı hiç düşünmez. Çünkü onun altından kalkamayacağı soru hiç olmadı. Bütün mevzular hakkında fikri olan Kamil'i en son "sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diye kafa tutarken gördüler.

Adı Gökhan

21 yaşında ODTÜ öğrencisi

"Ben Kürt'üm" diyene "yaşasın halkların kardeşliği biji miji oley" derken, "ben Türk'üm" diyene "ahanda faşist saldırın" diyecek kadar kafası karışıktır. Ayağına geçirdiği Nike ayakkabısı ile Amerikan emperyalizmine rahat 2 saat kafa tutabilir.

Adı Muzaffer

42 yaşında Lokantacı

Binlerce talebesi olan, kırk kadarı da müctehid mertebesine ulaşmış Ebu Hanife'nin gerçek adı ne desen yardımsız bilemez. Ama soğanların pembeleşinceye kadar kavrulma süresinde Ebu Hanife'den daha afilli (!) fetvalar verebilir onu haksız çıkartabilir.

Adı Pelin

32 yaşında İç Mimar

Haftanın 3 günü kuaförde olan Pelin'in hayatındaki en büyük ekşın Bebek'te olan diyetisyeninin Kavacık'a taşınmasıdır. Ama o oturup 2 saat Türkiye'de kadınların ne kadar hor görüldüğü konusunda ahkâm kesebilir. Kendi başına gelmiş gibi olayı dramatize edip beş çaylarının "hisli kızı" olma fırsatını kaçırmayabilir.

Adı Kevser Su

23 yaşında Youtube Maymunu

Örtünmeyi saç kıllarından ibaret zanneden Kevser Su, 20 dakikalık makyaj rutini videosu çekebilir. İçine sindiremediği ne varsa tüm ezikliğini 18 dakika boyunca "Şal bağlama Tüyoları" videosunda saklamaya çalışan Kevser Su'yu en son, Abdulfurkan Can'ın sakalından akan abdest suyunu şalı ile silmeye çalışırken gördüler.

Adı Meltem

41 yaşında Gazeteci

Bağdat Caddesin'de sırf PR için oturan, hayattaki özgürlük kelimesinin anlamı onun için "şortla gezebilmenin" karşısına denk gelen Meltem, gazetede ki köşesinden "Suudi Arabistan'da kadınlar özgür olmalı" diye yazı yazabilir. Şortlu kadın saldırıları en haz aldığı ve kendince tatmin yaşadığı haber tipidir. Kapitalizmin kadını nasıl tutsak ettiğinden habersiz arkadaşları ile 2 saat kadın dergisi karıştırabilir.

Adı Kenan

76 yaşında Emekli Bankacı

Boynuna sardığı fuları, hafif botokslu yüzü ile Nişantaşı'nda bir kahveye 35 lira verirken "ekmeğe zam gelmiş" diyebilir. Bir kahveden vazgeçip bir mülteci sevindirmek aklına gelmez. Gelirse de defolsun gitsinler muhabbeti yapar Kanadalı dostları ile.

Adı Semra

57 yaşında Sendikacı

Taksim Kadıköy gibi merkezi yerlerde ki eylemleri hiç kaçırmaz. Fabrika grevlerini avam bulduğu için gitmeyen Semra, Aydınlık gazetesi dağıtırken başına gelen olayları 2 saat boyunca soluksuz anlatır. Bir kahraman olduğuna ikna ve tatmin olmadan yakanızdan düşmez.

Adı Berkecan

21 yaşında Öğrenci

İbni Cerir hergün 80 sayfa yazı yazardı. Ama günde 10 sayfa okumaya erinen Berkecan kadar hiç çok bilemedi. Berkecan, İbn Cerir'in en büyük şansızlığının kendi ile tanışamamış olduğunu düşünür

Adı Muhlis

39 Yaşında Bakkal

En son karısı üçüncü defa evden kaçan oğlunu okumaya ikna edemeyen kendi evini idare etmekten aciz iki çocuk babası Muhlis, devleti yönetenlere oturduğu koltuktan akıl verebilir.

Sakinim..."