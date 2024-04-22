Duygulandıran video! Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) cenazesi gasilhaneye nakledildi
Hakk'a yürüyen Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) cenazesi gasilhaneye nakledildi.
İsmailağa Cemaati'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan video izleyenleri duygulandırdı.
Videoya eklenen mesajda, "Şeyhimiz Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin na‘ş-ı şerîfleri, hastaneden alınarak techîz, gasil ve tekfîn işleri için gasilhaneye intikal ettirildi." denildi.
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