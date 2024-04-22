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Gündem

Duygulandıran video! Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) cenazesi gasilhaneye nakledildi

Yeniakit Publisher
2024-04-22 22:56:00 - 2024-04-22 23:01:20

Hakk'a yürüyen Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) cenazesi gasilhaneye nakledildi.

İsmailağa Cemaati'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan video izleyenleri duygulandırdı.

Videoya eklenen mesajda, "Şeyhimiz Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin na‘ş-ı şerîfleri, hastaneden alınarak techîz, gasil ve tekfîn işleri için gasilhaneye intikal ettirildi." denildi.

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