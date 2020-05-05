Duygu dolu mesaja Kaymakam kayıtsız kalmadı

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde bulunan İrem Yıldız, kardeşi Osman’ı mutlu etmek için, ilçe kaymakamı Mert Kumcu’ya sosyal medyadan mesaj attı. Mesaja kayıtsız kalmayan Kaymakam Kumcu, İrem ve kardeşi Osman’ı bisiklet hediye ederek sevindirdi.

Derinkuyu’da ikamet eden İrem Yıldız Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu’ya sosyal medya hesabından kardeşi için bisiklet istedi. Kaymakam Mert Kumcu’ya sosyal medya hesabından ulaşan genç kız mesajında, “ Sayın Kaymakamım benim adım İrem Yıldız. Derinkuyuluyum ben sizin verdiğiniz hediye bisikletleri gördüm. Benim kardeşim Osman Yıldız her gün bisiklet için ağlıyor. Ben onu mutlu etmek için size bu mesajı yazdım. Bir bisiklet de benim kardeşimin olsun. Çünkü onun bu yaşına kadar yeni bisikletim olmadı diyor. Ben şu mübarek günde kardeşimi mutlu etmeyi çok isterim. Eğer yardımcı olursanız sevinirim” mesajını yazdı.

Kaymakam Mert Kumcu, İrem Yıldız’ın bu duygu dolu mesajı karşısında kardeşi için bisiklet isteyen İrem Yıldız’ın evine almış olduğu bisiklet ile giderek hediye etti. Karşısında Kaymakam ve yanında getirdiği bisikleti gören minik Osman’ın ise mutluluğu görülmeye değerdi. Kaymakam Mert Kumcu ise o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kaymakam Kumcu sosyal medya paylaşımında, “Kardeşini mutlu etmek için sosyal medyadan bize ulaşan İrem’in kardeşi Osman için istediği bisikleti teslim ettik. Sokağa çıkma yasağı kalkınca kullanacağının da sözünü aldık. Güle güle kullan Osman” dedi.