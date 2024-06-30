Duyduk duymadık demeyin! Özgür Özel ihalelerde bakın ne değişiklik yapacakmış!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YouTuber Fatih Altaylı’nın kanalına çıktı, akılalmaz açıklamalarda bulundu.

İktidara gelmeleri durumunda ihale kanununda değişiklik yapacaklarını söyleyen Özel, AK Parti’ye yakın oldukları belirtilen ve CHP’nin yıllardır “5’li çete” diyerek hedef gösterdiği isimlere ihale verilmemesi için kanun düzenlemesi yapacaklarını söyledi.

Özel, tahkime gitmeleri durumunda, “Türkiye’yi uluslararası mahkemeye verenler de ihale alamaz” diye yeni kanun çıkaracaklarını belirterek, “Ona çözüm bulunur” dedi.

Skandal ifadeleri büyük infiale neden olan Özgür Özel, “Şimdi de tüy dikti! Adam kafasına göre kanun çıkaracağını söylüyor” tepkilerine neden oldu.