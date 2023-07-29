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Sosyal Medya Duyardık da düz duvara çıkan keçiyi hiç gördünüz mü?
Sosyal Medya

Duyardık da düz duvara çıkan keçiyi hiç gördünüz mü?

Yeniakit Publisher
2023-07-29 21:59:00 -

Sosyal medyada bir videoda, düz duvara tırmanan keçi görenleri hayrete düşürdü.

Bir ahırda yaklaşık 3 metrelik düz duvar arasında açık havaya kapatılan keçi birkaç saniye içinde dışarıya çıkmayı başardı.

Keçinin o anları görenleri hayrete düşürdü.

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