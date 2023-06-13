Duyanlar şaşırıp kalıyor! Yeni Merkez Bankası Başkanı ile ilgili şok bilgi

Türkiye, tarihi bir seçim sürecini geride bıraktı ve yoluna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 'devam' diyerek 'Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını araladı. Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek'in getirilmesinin ardından gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na çevrilirken, Türkiye Yüzyılı'nın ilk Merkez Bankası Başkanı ise Hafize Gaye Erkan oldu.

İşte Hafize Gaye Erkan'ın ismindeki "Turgut Özal" detayı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Şahap Kavcıoğlu'nun yerine TCMB Başkanlığı'na Amerika'da uzun yıllar ekonomi üzerine görev icra eden Erkan’ın eğitimi, kariyeri ve özel hayatı merak konusu olurken, Turgut Özal ile dikkat çeken bir yakın akrabalık bağı olduğu ortaya çıktı. Hafize Gaye Erkan ismini, Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın annesi merhume 'Hafize' Özal'dan aldığı öğrenildi.

İsmini Turgut Özal'ın annesinden aldığı öğrenildi

Malatya kökenli olan Erkan, 1984 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı yapan, 1987 yılında Anavatan Partisi (ANAP) Malatya milletvekili seçilen ve 1987-1989 yılları arasında da Devlet Bakanlığı görevi yürüten Yusuf Bozkurt Özal'ın yani Turgut Özal’ın kardeşinin yeğeni olan siyasetçi Hüsnü Doğan ile kuzen olduğu ortaya çıktı.



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Hafize Gaye Erkan kimdir?

Hafize Gaye Erkan 1982'de İstanbul'da dünyaya geldi. Şimdilerde 41 yaşında olan Erkan'ın annesi Matematikçi, babası ise Makine Mühendisidir.

Çocukluk dönemini İstanbul'da geçiren Erkan, ilk ve orta öğreniminin ardından İstanbul Erkek Lisesini tamamladı. Erkan, Yüksek öğrenimini ise Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 1. olarak tamamlayarak mezun oldu.

Üniversiteyi bitirdikten sonra Amerika'ya gitti ve orada finans alanında çalışmalar yürütmeye başladı. ABD'de birçok firmada çalışan Erkan, genç yaşında finans danışmanlığı yaptı. Erkan, daha sonra bir bankada üst düzey yönetici olarak görevine getirildi.

Hafize Gaye Erkan, doktora eğitimini ise Princeton Üniversitesi'nde tamamladı. Finans alanındaki başarısı ile birçok Ekonomi dergisinin dikkatini çeken Erkan'ın haberleri dünya basınına yansıdı.

Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde akademik çalışmalarla kariyerini devam ettiren Hafize Gaye Erkan burada da büyük başarılar elde ederek ABD'nin En Genç Finans Profesörü unvanına sahip oldu.