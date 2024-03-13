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Yaşam Duyan şaşıp kalıyor! Bu satıcı horoz gibi ötüyor
Yaşam

Duyan şaşıp kalıyor! Bu satıcı horoz gibi ötüyor

Yeniakit Publisher
2024-03-13 18:52:00 -

Sivas'ta yaşayan 68 yaşındaki Celal Coşkun, Ramazan ayına özgü lezzetlerden biri olan horoz şekerini satmak için adeta horoz gibi öterek dikkatleri üzerine çekiyor

Sivas’ta Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Horoz şekeri, tezgahlarda yerini aldı. Ramazan ayının coşkusunu ve bereketini simgeleyen bu şeker özellikle çocuklar tarafından oldukça seviliyor. Kentte, yıllardır seyyar satıcılık yapan Celal Coşkun, Ramazan ayında sadece horoz şekeri satıyor. Satışlarını artırmak için ilginç bir yönteme başvuran Coşkun, adeta horoz gibi öterek vatandaşların dikkatini üzerine çekiyor. Bu sayede daha fazla horoz şekeri satmayı hedefleyen Coşkun, hem müşterilerini mutlu ediyor hem de Ramazan geleneğini yaşatıyor.

“Millet alışsın, alsın diye ötüyorum”

Celal Coşkun, vatandaş horoz şekeri alsın diye öttüğünü ifade ederek, “Ramazan gelince horoz şekeri satılır. Çocuklar ve aileler alır. Böylelikle satışımızı devam ettiririz. Her sene Ramazan ayında bu şekerler olur. Millet alışsın, alsın diye ötüyorum. Dikkat çekiyor, gelip şeker alıyorlar” dedi.

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