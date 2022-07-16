Duy Beni dizisinde skandal! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Star TV'de yayınlanan Duy Beni dizisinde liseli iki öğrenciye arkadaşları tarafından yapılan zorbalık sahnesi izleyicileri kızdırdı. Sahneye tepki gösteren birçok izleyici, "Bu zorbalık değil, taciz" ifadelerini kullandı.

Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Feride Çetin, Aytaç Uşun, Meltem Akçöl, Alper Atak ve Bedia Ener gibi isimlerin başrolü paylaştığı Duy Beni dizisinin son bölümündeki bir sahne izleyicileri çileden çıkardı.

Maddi durumu iyi olmayan ve bursla özel okulda okuyan iki genç, kendisini okulda istemeyen diğer arkadaşları tarafından herkesin içinde soyularak kamera kaydına alındı. Dizideki zorbalık sahnesi kısa sürede Twitter'da gündem olurken tepkilerde beraberinde geldi. İki gence yapılanların taciz olduğunu söyleyen kullanıcılar, "Çocukların bilinçaltına ne koymaya çalışıyorsunuz?" ve "Senaristler ne yaptığının farkında mı?" yorumunu yapıldı.