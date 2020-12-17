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Ekonomi Düve desteği naslı alınır? Düve ve manda hibe desteği başvuru şartı nedir?
Ekonomi

Düve desteği naslı alınır? Düve ve manda hibe desteği başvuru şartı nedir?

Düve desteği şartları neler? Binlerce yetiştircinin merakla beklediği düve alım desteği başvurusu merak ediliyor. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından TÜRKVET’e kayıtlı yetiştiricilere düve ve mandalara yüzde 40’ını hibe olarak verilmekte. Peki düve alım başvuru şartları neler? Düve ve manda hibe desteği başvuru şartı nedir?

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:25:00 - 2020-12-17 15:33:17
Düve desteği naslı alınır? Düve ve manda hibe desteği başvuru şartı nedir?

Geçtiğimiz yıl düve ve manda hibe desteği başvuruları 16 Aralık 2019 ile 14 Ocak 2020 tarihleri arasında alınmıştı. Düve ve manda yetiştiricileri hibe başvurularını bağlı oldukları il ve ilçe müdürlüklerine yapılmakta. Peki düve alım başvuru şartları neler?

Yetiştiricinin işletmesinin, 1.1.2019 tarihinden önce TÜRKVET’e kayıt edilmiş olması ve işletme kapasitesinin destek talep edilen hayvan sayısı ile uyulu olması gerekiyor. Bir işletme, kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır.

Düve-manda desteği başvuru şartları

Destek kapsamına girecek düveler hangileri?

1) Etçi Irklar; Angus, Charolais, Limousin, Hereford, Belgium Blue

2) Kombine Irklar; Simental (Fleckvieh),Brown Swiss, Mondbeliard

3) Sütçü ırklar; Jersey (Karadeniz Bölgesindeki iller), Holstein

4) Manda olarak belirlenmiştir.

Destek miktarı, düve-manda alım bedelinin yüzde 40’ı kadar olup düve-manda başına desteklemeye esas bakanlıkça belirlenen desteklemeye esas 2019 yılı gebe düve fiyatları şu şekilde:

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