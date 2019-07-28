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Duvara fon onayı! 2,5 milyar dolar kullanılacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırına örülmesini istediği duvar için Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinden 2,5 milyar dolar kullanmasına ABD Yüksek Mahkemesi tarafından onay verildi.

28 Temmuz 2019 Pazar 07:39
Duvara fon onayı! 2,5 milyar dolar kullanılacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın duvar için Pentagon bütçesinden 2,5 milyar dolar kullanmasını engelleyen California eyaletindeki federal hakim tarafından alınan karar, Yüksek Mahkeme’de 4’e karşı 5 oyla bozuldu. Trump, mahkemenin kararına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Duvar konusunda büyük bir zafer. ABD Yüksek Mahkemesi, federal mahkemenin kararını bozdu ve güney sınırına duvarın inşaatına izin verdi. Sınır güvenliği ve hukukun üstünlüğü için büyük zafer’’ değerlendirmesinde bulundu. Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen Trump, yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle mücadele gerekçesiyle Meksika ile ABD sınırına duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.

Guatemala ile anlaştı

Guatemala tartışmalı "güvenli ülke" sözleşmesini imzaladı. ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü Beyaz Saray'da gerçekleşen imza töreninde anlaşmanın "güvenlik ve hukuki yollarla sığınma talebinde bulunanlar" için bir "örnek" teşkil edeceğini ve sığınma konusunda yaşanan sahtekarlıkları durduracağını söyledi. Anlaşmanın imzalanmasının ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Guatemala'nın artık "güvenli üçüncü ülke" kabul edildiği belirtildi. Yani gelecekte diğer ülkelerden ABD'ye ulaşmak için yola çıkan sığınmacılar Guetamala'da sığınma başvurusu yapmak durumunda olacak. Ancak bu durumun muhtemelen sadece El Salvador ve Honduras'tan gelen kişileri etkileyeceği tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 07:39
  1. Donald Trump
  2. Pentagon
  3. duvar

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