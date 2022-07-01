Duvar nasıl silinir, duvar silme yöntemleri! Duvar silme suyuna ne konur?

Temizliği en ince ayrıntısına kadar gerçekleştirmek isteyenler duvar nasıl silinir sorusunu yöneltir. Duvarların evlerin en çok temizlenmeye ihtiyacı olan yerleridir. Sürekli sigara dumanı, yemek kokusu ya da kalorifer isi gibi nedenler ile kirlenir. Özellikle de kış aylarında kaloriferlerin çalışmaya başlaması ile petekten duvara is yükselimi olur. Bu da duvarların kirli bir görüntüye ulaşmasına neden olur.

Duvarların temizliğe ihtiyaç duyduğu alanlardan biri de mutfaklardır. Mutfaklarda yapılan yemeklerin kokusu hep duvarlara siner. Bu da duvarların temizlenmesi ihtiyacını doğurur. Duvar temizlemek oldukça zahmetli bir iştir.

Bu işi daha kolay bir hale getirmek için mutlaka uygun yöntemler kullanmak gerekir. Size sunduğumuz duvar temizleme yöntemleri sayesinde de sorunsuz bir şekilde duvarları istediğiniz hale ulaştırabilirsiniz. Bu sayede yaşadığınız alanın tam anlamı ile temiz olmasını sağlayabilirsiniz. Size sunduğumuz yöntemler ayrıca duvarın uzun bir süre tekrar kirlenmesini de önler.

Bulaşık Deterjanı İle Duvar Silme

Duvar silme yöntemleri arasında en fazla tercih edilenlerden biri bulaşık deterjanı kullanımıdır. Bir sprey şişesinin içerisine su ve bulaşık deterjanını ekleyin. Daha sonra temizlemek istediğiniz duvara bu karışımı uygulayın. Öncelikle karışımı duvarın üst kısımlarına sıkmanız önerilir. Daha sonra silme mop yardımı ile duvarı en üstten alta doğru temizleyin. Böylece duvardaki tüm kirler kısa süre içerisinde ortadan kalkar.

Buhar İle Duvar Silme

Sileceğiniz duvarın bulunduğu yere kaynar su bırakmak, temizlik anlamında size kolaylık sağlar. Hangi odanın duvarını silmek istiyorsanız öncelikle kapıları ve pencereleri kapatın. Daha sonra oda içerisine bir kova kaynar su bırakın. Bu sudan çıkan buhar, duvardaki kirleri yumuşatır. Bu da duvarı kolay temizlenebilir hale getirir.

Buhar ile duvar silme uygulamasında duvarı yumuşattıktan sonra mop yardımı ile tüm duvarı silebilirsiniz. Bu uygulama size duvar silme işleminde hız kazandırır. Hazırlayacağınız silme suyu ile zaten yumuşamış kirleri kolayca çıkarabilirsiniz.

Duvar silme suyuna ne konur?

Beyaz duvarlarınızı etkili bir şekilde temizlemek için birkaç araca ihtiyacınız olacak:

Bir bez veya elektrikli süpürgenizin toz fırçası eki

Kuru paspas (isteğe bağlı)

Mikrofiber bez (isteğe bağlı)

Sihirli Silgi (isteğe bağlı)

Aşındırıcı olmayan sünger

Sıvı bulaşık sabunu

Kova

Ilık su

İSLİ DUVAR NASIL SİLİNİR?

Kararan duvar lekesi için uygulanan yöntemi isli duvar için de uygulayabilirsiniz. İsli duvarı silmek için hazırladığınız suyla sirke, bulaşık deterjanı ve arap sabunu karışımı hazırlayın ve isli alanları silin, durulayın ve kurulayın.

DUVAR SİLME PÜF NOKTALARI

Duvarlarınızı silmeye başlamadan önce tozunu almayı unutmayın.

Duvarlarınızı silerken fazla bastırarak aşındırmamaya dikkat edin.

Duvarınızı silmek için kullanacağınız karışımı önce görünmeyecek bir alanda deneyerek boyanızı aşındırıp aşındırmadığını kontrol edin.

Duvarlarınızı sık sık silmekten kaçının. Bu boyanıza zarar verecektir.

Silme işlemi için kullandığınız bezi karışıma batırdıktan sonra iyice sıktığınızdan emin olun.

Kovadaki su kirlendikçe değiştirmeyi unutmayın.

CİFLE DUVAR SİLME

Duvarınızı sadece cifle silmeniz boyanın zarar görmesine neden olacaktır. Bol su ile karıştırarak kullanabilirsiniz. Ancak denemeden önce mutlaka görünmeyen bir alanı cifle silerek etkisini kontrol etmelisiniz.

DUVAR TEMİZLİĞİ KORKUTMASIN

Bahar temizliğinde en önemli noktalardan biri duvar temizliği. Çünkü duvarları yılda ancak bir ya da iki kez temizleriz. Duvarları kolay silmek için, duvar temizliğine başlamadan 1-2 saat önce odanın ortasına büyük bir kova ya da leğen içinde kaynar su bırakıp pencereleri ve kapıyı kapalı tutun. Bu şekilde duvardaki kirler yumuşayacak ve temizlemek daha kolay olacaktır.

Kirler yumuşadıktan sonra bulaşık deterjanı ile su karışımıyla duvarları silin. Duvar kâğıtlarının çok koyu lekeler barındırmaması için sık aralıklarla temizlenmesi gerekir. Ayda bir kez elektrik süpürgesinin fırçalı ucuyla duvar kâğıtlarına yapışan tozları alırsanız leke oluşumunu engelleyebilirsiniz.

Yaklaşık 3 ayda bir ağartıcı içermeyen bulaşık deterjanını bol su ile karıştırıp yumuşak bir bezle duvar kâğıtlarını temizleyin. Mutfakta yemek yapıldığından, yemeklerin yağı, salçası mutfak duvarlarında leke ve iz barındırır. Bu lekeleri çıkarmak için bazen klasik temizleyiciler yeterli olmayabilir. Bu sebeple mutfak duvarlarını bol tuzlu suya batırılmış bez ya da süngerle temizlemek daha pratik bir yöntem.