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Kadın - Aile Dutun faydaları nelerdir? Kuru dut nasıl tüketilmeli, dut kurusunun faydaları
Kadın - Aile

Dutun faydaları nelerdir? Kuru dut nasıl tüketilmeli, dut kurusunun faydaları

İçerisinde yer alan zengin demir içeriği, idrar söktürücü etkisi, kanser hastalıklarına karşı fayda sağlaması kuru dutu faydalı yapan en önemli özellikler arasında yer alıyor. Dut kurusunun faydaları nelerdir? Kuru dut neye iyi gelir, ne kadar tüketilmelidir?

Yeniakit Publisher
2022-04-24 21:30:00 - 2022-04-24 21:33:13
Dutun faydaları nelerdir? Kuru dut nasıl tüketilmeli, dut kurusunun faydaları

Kuruyemiş Türk toplumunun olmazsa olmazları arasında yer alır. Her kuruyemişin ayrı bir faydası var. Özellikle aralarından bir tanesi var ki tam bir şifa deposu. Dut kurusu uzmanlar tarafından doğal antibiyotik diye nitelendiriliyor. Dut kurusunun faydaları saymakla bitmiyor.

Dut kurusu nedir?

Kurutulmuş dut kara ve beyaz dutun kurutulmuş şeklidir. Dut yaklaşık yüzde 80 civarında su içerir. Bu nedenle kurutma sonucunda yaklaşık 5 kg taze dut 1 kg dut kurusu etmektedir. Kurutma esnasında üründeki su uçar ve ürünün özü kalır. Bu nedenle kuru duttaki besin değerleri özellikle protein, karbonhidrat, vitamin oranları oldukça artmış olur.

Kuru dut faydaları

Doğal antibiyotiktir

Demir, kalsiyum, B1, B2 ve C vitamini açısından kuru dut oldukça zengindir. İçerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Ateş düşürücü etkisinin olmasının yanı sıra vücutta doğal antibiyotik etkisi yaratır.

Kan yapıcıdır

İçerdiği zengin demir mineralleri sayesinde vücutta kan yapıcı etkisi bulunmaktadır. Kansızlık tedavisinde kuru dutun önemli bir yeri vardır.

İdrar söktürücü etkisi

Aç karnına bir avuç tüketilen kuru dutun sindirim sisteminin hızlı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak idrar söktürücü özellik göstermektedir.

Bağırsak kurtlarının düşmesine yardımcı olur

Hazımsızlığa iyi gelen kuru dut her gün düzenli olarak tüketildiğinde bağırsaklardaki kurtların düşmesine yardımcı oluyor.

Karaciğeri güçlendirir

Kuru dutun bir diğer yararı da karaciğere iyi gelmesidir. Karaciğeri güçlendiren kuru dut, karaciğerden kaynaklanan hastalıkların engellenmesini sağlar.

Bağışıklığı güçlendirir

İçerisinde yer alan yüksek C vitamini sayesinde bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle kış mevsiminde 1 avuç tüketilen kuru dut bağışıklığı güçlendirerek kışın hastalıklardan korunmamızı sağlar.

Kalp hastalılarından korur

Damar açıcı ve temizleyici etkisi olduğundan kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Saça ve cilde faydalıdır

Saçı ve cildi temizler ve Kuru dut kaynatılarak suyu ile yıkanıldığında saçı ve cildi temizler, besler ve canlandırır.

Kuru dut nasıl tüketilmeli?

Her besinde olduğu gibi kuru dutun da tüketimini abartmamak gerekmektedir. Aksi takdirde alerjik reaksiyonlara neden olabilir, sağlık açısından faydalı hale gelecekken zararlı hale dönüşebilir.
Kuru dut içerisinde yüksek miktarda protein barındırdığından normal ölçülerde kilosu olan birisi tarafından günde 1 avuç tüketilebilir.

Ancak rejim yapan biriyseniz ve kuru dutun faydalarından yeterince yararlanmak istiyorsanız yemeklerden önce 1 çorba kaşığı kuru dut tüketebilirsiniz. Bu sayede hem sağlıklı beslenmiş olursunuz hem de kuru duttan çok fazla kalori almazsınız.

 

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