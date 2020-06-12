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Aktüel

Dutu bu sefer asfalttan topladılar

Bursa’da şiddetli rüzgar sebebiyle yola devrilen ağacın dallarından vatandaşlar dut yedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:46:10 -
Dutu bu sefer asfalttan topladılar

Bursa’da şiddetli rüzgar sebebiyle yola devrilen ağacın dallarından vatandaşlar dut yedi.


Bursa’da öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgar ağaçların devrilmesine sebep oldu. Nilüfer’in Fethiye Mahallesi’nde yaklaşık 50 yıllık dut ağacı rüzgara dayanamayarak yola devrildi. Ağacın çatırdamasıyla çıkan sesi duyan vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi. Yola devrilen dut ağacının dalları belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı.


Ağaç devrildi, vatandaşlar dutu asfalttan topladı


Şiddetli rüzgar sebebiyle devrilen dut ağacının dalları yolu kapladı. Vatandaşlar, normalde yüksek dallarına ulaşamadıkları ağacın kırılan dallarından dutları topladı. Belediye ekipleri kopan ağaç dallarını yoldan kaldırana kadar bol bol dut yiyen vatandaşlar, dutun tadını çıkardı.


Mustafa Atmaca, "Bir anda şiddetli rüzgar çıktı. Rüzgarla birlikte dut ağacı gövdesinden ayrılarak asfalta düştü. Biz de bunu fırsat bilerek dut topladık. Çok lezzetli dutlar vardı. Üsttekilere yetişemiyorduk, devrilince bu sayede dutları yedik" dedi.

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