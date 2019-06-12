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Dut toplamak için ağaca çıkan Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta evlerinin bahçesindeki dut ağacına çıkan 66 yaşındaki Kıbrıs gazisi, üzerine bastığı dalın kırılması sonucu düşerek hayatını kaybetti.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:08
Dut toplamak için ağaca çıkan Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Kıbrıs gazisi Hüseyin Duykal yaşamını yitirdi.

Merkez Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde evlerinin bahçesindeki dut ağacına çıkan Duykal (66), iddiaya göre, üzerine bastığı dalın kırılması sonucu düştü.

Yerde hareketsiz yatarken bulunan Duykal'ın eşi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen 112 Acil Servis görevlileri Duykal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yarın cenaze töreni düzenlenecek

Duykal'ın cesedi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kıbrıs gazisi Duykal için yarın Ulu Cami'de öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:08
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