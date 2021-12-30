Dut kurusu faydaları nelerdir? Dutla gelen şifa

Kansızlık tedavisinde kuru dutun önemli bir yeri vardır. Aç karnına bir avuç tüketilen kuru dutun sindirim sisteminin hızlı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak idrar söktürücü özellik göstermektedir.

Dut kurusunun faydaları

Doğal bir antibiyotiktir.

C vitamini deposudur.

Antioksidan kaynağıdır.

Kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

Sindirim sistemine fayda sağlar.

Karaciğer ve böbrek hastalıklarına iyi gelir.

Diş eti rahatsızlıklarına faydalıdır.

Kemik gelişimini destekler.

Kuru dut suyu neye yarar?

İçerisinde bol miktarda C vitamini olması da bağışıklık sisteminin daha güçlü olmasını sağlar. Vücudun, direncini artırır. Soğuk algınlığı ve nezle problemlerinin önüne geçer. Kuru dut böbrek ve karaciğerlerin işlevlerini daha iyi yerine getirebilmesi için destek sağlıyor.

Dut çayı ne ise yarar?

Dut yaprağı çayının idrar söktürücü etkisi vardır ve vücudunuzdaki ödemi atmanıza yardımcı olur. Dut yapraklarından oluşan çayı içmek aynı zamanda kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olmaktadır. Dut yaprağının kalp rahatsızlıklarına da iyi geldiği bilinmektedir.

Evde dut kararmadan en iyi nasıl kurutulur?

Açık havada, gölgede, güneşte veya kapalı alanda (tavan arasında, pencere pervazında, sundurmada) kurutabilirsiniz. Dut oldukça sulu bir meyve olduğu için, serin gölgede birbirine çok yakın dizerek kurutmaya çalışırsanız, meyveler çürümeye başlayabilir. Çok iyi havalandırmalı bir yer seçmeye çalışmak en uygunu olacaktır.

Doğandan gelen şifa “dut pekmezi” tarifi

malzemeler

1 ölçü dut

1 ölçü süzülmüş dut suyu

Dut pekmezi nasıl yapılır?

İlk olarak dutları temiz bir tülbent veya çuval içine alın ve altına büyük bir kap yerleştirin. Çuvalı yukarı aşağı hareket ettirerek suyunun süzülmesini sağlayın. Ardından dut ve suları büyük bir tencere içine alın. Ocağı açın ve kaynamaya bırakın. Dutlar kaynamaya başladığında üzerine çıkmaya başlayan kefiyi alın. Dutun rengi kızarana ve çiğliği gidene kadar yaklaşık 45 dakika pişirin. Kaynayan dutlu karışımı tekrardan süzgece alın ve süzülmesi için bir kap kullanın. Dut tamamen süzüldüğünde, süzülen suyu tekrar pişirme kabına alın. Su kaynadıkça ortaya çıkan köpükleri kaşık yardımı ile alın. 10 dakika daha kaynattıktan sonra dut pekmezini kaplara koyun ve güneş gören bir yerde muhafaza edin. Güneş altında 2 gün bekletilen pekmezin üzerinde sarı bir tabaka oluşacaktır. 2 günün sonunda pekmezi tülbent ile süzün ve cam kavanozlara koyun. Buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Afiyet olsun.