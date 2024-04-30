Dut: Hemen hemen her yaştan herkes kullanıyor! Anında bitiriyor, eser kalmıyor

Meyvesi ile hem çiğ olarak hem de kurutulmuş haliyle tüketilebilen dut, soflarda pek çok kullanım alına sahip olma özelliğini taşır. Kimi zaman çerezler içerisinde yer alıp bir atıştırmalık görevi üstlenen dut meyvesi, genellikle de suyu ile fayda sağlar. Şurup, şerbet ve meyve suyu olarak tüketilebilen dut, kaynatıldığında pekmez, dut pestili, köme, marmelat, reçel gibi alternatiflerle sofralarda yerini alır.

Dutun Faydaları Nelerdir?

-A, K, B vitaminleri potasyum ve fosfor açısından zengin bir meyvedir.

-Antioksidan içeri en yüksek olan meyvedir.

-Kansere yakalanma oranını da azaltmaktadır.

-Kan cıvıtıcı özelliği de bulunduğu için kanın pıhtılaşmasını da önlemektedir.

-Özellikle kansızlık yaşayan kişiler için en etkili ilaç duttur. Düzenli şekilde tüketildiği zaman kısa sürede kansızlık sorunun ortadan kalktığı da görülmektedir.

-Düşük kan şekerini yükselterek denge de kalmasını da sağlamaktadır.

-Karaciğerde ve böbreklerde oluşan zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını da sağlamaktadır.

-Vücudun bağışık sistemini kuvvetlendirmektedir. Bu sayede vücudu hastalıklara karşı da korumaktadır.

-Ayrıca sadece kansızlığa değil demir eksiliğine de iyi gelmektedir. Vitamin eksikliğinden dolayı oluşan etkilerinde azalmasını ve yok olmasını sağlamaktadır.

-İçerisinde bulunan maddeler sayesinde kırmızı kan hücrelerinin de artmasını sağlamaktadır.

-Gözlerdeki hastalıklara karşı da koruyucu etkisi bulunmaktadır.

-Dut düzenli bir şekilde tüketildiği zaman inme riskini de azaltmaktadır.

-Kanser savar meyveler arasındadır.

-Bağırsakları çalıştırdığı için kabızlık sorununa da iyi gelmektedir.

-Lif açısından da yüksek olduğu için bağırsakların iyi çalışmasını da sağlamaktadır.

-Sindirim sisteminin de düzenli şekilde çalışmasını da sağlamaktadır. Ayrıca gaz ve şişkinlik şikayetlerini de azaltmaktadır.

-Midede oluşan ülser ve gastrit gibi sorunların tedavisine de yardımcı olmaktadır.

-Kemik ve kas sağlığını da korumaktadır.

-Zararlı olan hücrelerin büyümesini de önlemektedir.

-Özellikle lif açısından yüksek olduğu için diyet listelerine eklenebilecek bir meyve türü olmuştur.

Dutun Kullanımı Nasıldır?

Duttan şerbet da tercih edilmektedir.

Reçel yapılıp tüketilmektedir.

Tatlılarda kullanılmaktadır.

Özellikle şeker hastalarının az miktarda tüketmeleri gerekir. Fazla tüketimde şekeri çıkabilmektedir.

Fazla tüketildiği zaman bağırsakları bozar ve ishal yapar.