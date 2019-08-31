0553 313 94 23

Dut ağacının içinden çam fidanı çıktı

Tokat’ın Niksar ilçesinde dut ağacının gövdesinin içinde büyüyen çam fidanı görenleri hayrete düşürdü.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:02
Dut ağacının içinden çam fidanı çıktı

Tokat’ın Niksar ilçesinde dut ağacının gövdesinin içinde büyüyen çam fidanı görenleri hayrete düşürdü.


Niksar’da Çengelli Mahallesinde İbrahim Dizlek’e ait bahçenin içerisinde bulunan bir ağaç görenleri hayretler içinde bıraktı. Yaklaşık 50 yıllık dut ağacının içinden çıkan çam fidanı bu ilginç özelliğiyle dikkat çekti. Çam fidanının aşılama yöntemiyle değil, dut ağacının gövdesinin ortasında büyümeye devam ettiği öğrenildi.


Ağacın bulunduğu bahçenin sahibi İbrahim Dizlek, dut ağacının gövdesinden çıkan çam ağacını birkaç yıl evvel fark ettiklerini belirterek, “Dut ağacının gövdesinin içerisinde çam fidanının olduğunu gördüm, dokunmadım ama sonra söküp almayı düşündüm. Daha sonra dedim ya dut ağacını çam yer yada çam ağacını dut yer diye, burada dursun dedim ve öylece büyüdü” dedi.


İbrahim Dizlek herhangi bir aşılama yapmadıklarını ve fidanın kendiliğinden büyüdüğünü de belirterek, “Aşılama değil kendisi bitmiş ve büyümüş, muhtemelen bir hayvan getirdi. Büyük bir ihtimal sincaplar tohumu getirip buraya koydu yada düşürdüler, daha sonrada orada kaldı ve büyüdü düşünüyorum. Bizde ellemedik burada büyüdü. Mahalleden pek bilen yok, kimseye de bir şey söylemedik, öğrenenler gelip şaşkınlıkla bakıyorlar” diye konuştu.


Dizlek ayrıca dut ağacını ve çam fidanını koruyacağını da söyleyerek, “Ne dut ağacını nede gövdesinde büyüyen çam fidanını kesmeyi düşünmüyorum, etrafını temizliyorum, durduğu kadar duracak ne zaman kurursa o zamana kadar büyüsün” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu
    1. İsrail askerlerinin yaraladığı..
    2. 12 Dev Adam, Dünya Kupası’nda sahne..
    3. Akhisar’da ’Zafer’ gecesi fener alayı..
    4. Pinhani Lüleburgaz’da konser verdi
    5. Kapıkule’de PKK şüphelisi yakalandı
    6. Manavgat’ta zafer coşkusu yaşandı
    7. Yukatel Denizlispor'da Sackey sözleşme..
    8. Abdülkadir Ömür Fenerbahçe maçında..
    9. Sultanbeyli'de trafik kazası: 2 yaralı
    10. Burhaniye’de otomobilin motoruna giren..
    11. Jandarmadan Sakin Kent’e uyuşturucu..
    12. Bakanlık uyardı! Yaptırmayana 1546..
    13. Muş'ta aracın çarptığı 10 yaşındaki..
    14. Başakşehir Ayazma TOKİ sözleşme tarihi..
    15. Tekirdağ DSYB’den Malkara jandarmaya..
    16. Akhisar Nostalji Futbol Turnuvası sona..
    17. (Düzeltme) Arkadaşlarıyla şakalaşırken..
    18. Arıl’daki 84 bin 750 fidan gelecek..
    19. Kaçak göçmenler jandarma uygulamasında..
    20. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"