Düşüşe geçen dolarda son durum!

Dolar/TL uluslararası piyasada yeni güne 6,09 lira seviyesinde başladı. Açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın ardından düşüşe yönelen kur 17:36 itibari ile 6,0458 seviyesinde.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın ardından gözler cuma günü gerçeklesmesi beklenen ABD'li ajan Andrew Craig Brunson'ın davasına çevrildi.

ABD ile ilişkilerin bozulmasına neden olan ve halihazırda ev hapsinde tutulan ABD'li Rahip Brunson'ın mahkemesi 12 Ekim'de gerçekleşecek.