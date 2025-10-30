Düşürülen İsrail İHA’larından çok değerli bilgiler aldılar!

İslami Cihad’ın askeri kanadı Seraya el-Kudüs’te görevli bir saha komutanı, “Görüş Engelleme” adını verdikleri operasyon kapsamında Batı Şeria’daki İsrail’e ait gözetleme İHA’larından önemli istihbari veriler topladıklarını duyurdu.

İslami Cihad hareketinin askeri kanadı Seraya el-Kudüs’ten bir saha komutanı, İsrail işgal ordusuna ait insansız hava araçlarından (İHA) Batı Şeria’da "değerli bilgiler" elde ettiklerini doğruladı.

Yeni taktik: Görüş engelleme operasyonu

Filistin haber sitelerinde yer alan açıklamasında komutan, "Aksa Tufanı" savaşının başlangıcından itibaren komutanlığın, mücahitlere "Görüş Engelleme" operasyonunu başlatmaları talimatını verdiğini söyledi. Operasyonun, "düşmanın gözlerini ve Batı Şeria’daki tüm şehirlerindeki İHA’larını" hedef aldığını kaydetti.

Komutan, "Görüş Engelleme" operasyonu sırasında mücahitlerin, uygun atış vasıtalarını kullanarak düşman İHA’larıyla başa çıktığını ve yeni silahları çatışma alanına soktuğunu ifade etti.

Koordinatlar ele geçirildi

Operasyonun gizli kısmını açıklayan komutan, Seraya el-Kudüs’ün Batı Şeria’daki istihbarat biriminin, bu İHA’lardan çok önemli bilgiler çıkardığını belirtti. Ele geçirilen bu bilgiler arasında düşmanın mevzilerinin, komuta ve kontrol merkezlerinin ve birlik yığınaklarının koordinatları ile bu aşamada açıklanamayacak başka gizli verilerin bulunduğu aktarıldı.

Bu bilgilerin, Seraya el-Kudüs’ün Batı Şeria’daki tüm askeri birlikleri için operasyon sahasında büyük bir etki yarattığını ve düşmanın askeri noktaları, kontrol noktaları ve askeri araçların güzergâhlarına patlayıcı düzenekler yerleştirilmesi gibi çeşitli operasyonların başarılı bir şekilde yürütülmesini sağladığını vurguladı.

Komutan, "tüm askeri birliklerin, sahadaki şartlara göre yeni taktiklerle düşmana acı vermeye devam ettiğini" belirterek, "düşmanın korkakça suikast, ihlal ve Filistin halkına karşı işlediği suç politikaları devam ettiği sürece, Batı Şeria’daki askeri eylemin durmayacağını ve düşmanın daha fazlasını beklemesi gerektiğini" söyledi.

Orta Doğu Haber