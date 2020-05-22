  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hangi il ve ilçelerde camiler açılacak?

Arefe günü bin ihlas okumanın sevabı nedir? Arefe günü ihlas suresi okumanın faziletleri

Cuma namazı, Kocatepe Camii’nde kılındı

Bu süreçte sinema da etkilenecek

Kamu mesai saatleri değişti mi? Kamu çalışma saatleri kaç oldu?
için kalan
Aktüel

Düşürdüğü cüzdanını alan şüphelilerden şikayetçi oldu

Adana'da bir kişinin aracına binerken düşürdüğü cüzdanını motosikletli 2 kişinin alıp uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-05-22 23:32:49 -
Düşürdüğü cüzdanını alan şüphelilerden şikayetçi oldu

ADANA (AA) - Adana'da, bir kişinin aracına binerken düşürdüğü cüzdanını motosikletli 2 kişinin alıp uzaklaşması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Fatih İvegin, mermez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde alışveriş için girdiği marketten çıkıp aracına binerken cüzdanını düşürdü.

Eve gittiğinde cüzdanının olmadığını farkeden İvegin, tekrar markete gelerek cüzdanını aradı. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Fatih İvegin, motosikletli ve kucaklarında bebek olan 2 erkeğin cüzdanı yerden alarak uzaklaştığını görünce durumu polise bildirdi.

AA muhabirine alışveriş için girdiği market çıkışında cüzdanını düşürdüğünü dile getiren İvegin, "Cüzdanımda 700 liram vardı. Motorlu 2 şahıs geliyor, cüzdanımı alıyor. Hak etmedikleri parayı alıyorlar. Kucaklarında da bir bebek var. Emniyet güçlerimizden talep ediyorum, şahıslardan şikayetçiyim." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı