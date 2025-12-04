Düşünceyle hareket dönemi başladı: Neuralink insan-makine sınırını kaldırıyor

Elon Musk’ın Neuralink şirketi tarafından geliştirilen beyin çipi, felçli kullanıcıların robotik uzuvları yalnızca düşünceleriyle yönetmesini mümkün kılıyor. Bu teknoloji, bilgisayar ve dijital cihazları kontrol etmenin ötesine geçerek, fiziksel dünyada hareket kabiliyeti sağlıyor.

2006 yılında geçirdiği kaza sonrası boynundan aşağısı felçli kalan Rocky Stoutenburgh, Neuralink ile donatılmış robotik kolu yalnızca düşünceleriyle ağzına götürebildi. Daha önce benzeri hareketleri gerçekleştirmek için video oyunları üzerinden kontrol cihazları kullanmak zorunda kalan Stoutenburgh, bu sayede bağımsızlığını önemli ölçüde artırdı.

Amiyotrofik lateral skleroz (ALS) hastası Nick Wray ise robotik kolu kullanarak bir bardağı kaldırıp içindeki sıvıyı içebildi. Neuralink, klinik deneylerde kullanıcıların dijital cihazları kontrol yeteneklerini fiziksel cihazlara da genişletebildiklerini duyurdu.

KLİNİK DENEYLERDE İLERLEME NASIL?

Neuralink Hasta Kaydı’na şu ana kadar 10 binden fazla kişi kayıt yaptırdı. Şu anki klinik çalışmalar yalnızca felçli bireylere ve motor nöron hastalığı yaşayanlara açık. Ancak Elon Musk, gelecekte beyin çiplerinin engelli olmayan kişiler için de zihin geliştirme ve yetenek artırma amacıyla kullanılabileceğini belirtiyor.

Musk, cihazın ilerleyen versiyonlarının müziği doğrudan beyne aktarabileceğini ve insanlar arasında yalnızca düşünceyle iletişim kurulmasını sağlayabileceğini söylüyor. Ayrıca, beyin çipinin yapay zeka ile insan arasında bir “simbiyoz” kurulmasına imkan tanıyacağını öne sürüyor.

BİLİM KURGU GERÇEK OLUYOR

Temmuz ayında düzenlenen bir etkinlikte Musk, gelecekte kullanıcıların anılarını yükleyip, bu anılarla bir kopya yaratabileceklerini ve bu kopyayı robotik bir vücuda veya kendi klon versiyonuna aktarabileceklerini ifade etti. Musk, bu tür teknolojilerin insanlara “bir tür ölümsüzlük” sağlayabileceğini de ekledi.

Bu gelişmeler, felçli bireyler için yaşam kalitesini artırmakla kalmayıp, beyin-bilgisayar arayüzlerinin insan potansiyelini genişletmede nasıl kullanılabileceğine dair çığır açıcı bir örnek teşkil ediyor.