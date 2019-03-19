Düşük yapmak her hanım için üzücü.. Ama ömür boyu buna takılı kalmak doğru değil

Gebeliğin 20. haftası tamamlanmadan veya bebek 500 gramlık ağırlığa erişmeden önce herhangi bir sebeple gebeliğin sonlanmasıbebeğin kaybı, anne adayı hanımlar için ömür boyu her hatırlandığında tazelenen bir acıdır.

Her gebelikte %15 riski

Unutulmamalıdır ki düşüklerin en sık sebebi bebekteki oluşan anormalliklerdir.. Fakat bu anormallikler çok büyük sıklıkla anne ya da babadan taşınan bir problemden değil, bizzat o gebelikteki bebeğin oluşumu sırasında oluşan problemlerdir ve sık olarak tekrarlamazlar..

Her gebelikte yaklaşık olarak %15 civarında bir düşük riski olduğunu akıldan çıkarmamak, yani gebelik düşükle sonuçlanırsa bunun pek de az rastlanmayan bir şanssızlık olduğunu hatırlamakta yarar vardır. Onun için sonraki gebelikler için karamsar olmaya, korkmaya lüzum yoktur. Gebelikte kanama olması hiçbir şekilde normal değildir. Rahim ağzı kapalı, bebek canlı veya gebelik kesesi sağlıklı halde iken kanamanın olduğu vakalar düşük tehdidi veya düşük tehlikesi olarak adlandırılır. Bu durumda mutlaka doktor kontrolü gerekir.

Düşüğün kendi kendine başlayıp bitmesi durumuna hekimler “tamamlanmış düşük” der. Muayenede kanamanın az olduğu gözlenirse ve ultrasonografide rahimin içinin tamamen boşaldığı anlaşılırsa ek müdahale gerekmez.

Bazı durumlarda ise düşük eylemi başlar ancak rahimin içinin kendi kendine boşalması uzun sürer ve bazen de tam boşalma hiç gerçekleşmez. Bu duruma da tamamlanmamış düşük adı verilir. Bu durumlarda hem kanamayı durdurmak, hem de içeride kalan parçaların iltihaplanmaya yol açmasını önlemek için müdahale edilmesi gerekir.

Anne karnındaki düşük anneyi zehirler mi?

Herhangi bir sebepten bebek anne karnında öldüğünde anne adayının kanına geçen maddeler kan pıhtılaşma mekanizmasını olumsuz yönde etkileyebilir. Halk arasında bu durum “ölü bebeğin anneyi zehirlemesi” olarak bilinir.

Bebek öldüğünde gebelik haftası ne kadar ileriyse ve ölümün üzerinden ne kadar uzun süre geçmişse problem yaşanma ihtimali o kadar fazladır.

Bu pıhtılaşma bozukluğunda ciddi bir durum da olabilir. Yaygın damar içi pıhtılaşma adı verilen bu durum kanamaya bağlı ölüme bile sebep olabileceğinden, bebeğin öldüğü belirlendikten sonra gecikilmeden gebeliğin sonlandırılması gerekir.

Endişe etmeyin

Bir düşük yapan hanımın sonraki gebeliğinde tekrar düşük yapma riski yaklaşık olarak %20'dir. Tekrarlayan düşükleri olan bir kadının yeni bir gebelikte tekrar düşük yapma riski ise yaklaşık %50’dir.

Her ne kadar düşük sayısı arttıkça yeni oluşan bir gebeliğin de düşükle sonuçlanma riski yükselse de, çalışmalar göstermektedir ki; bu hanımların bile sağlıklı bir bebek sahibi olma ihtimali hiç de az değildir.