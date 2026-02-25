  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İSLAM Düşük yapan kadın oruç tutabilir mi?
İSLAM

Düşük yapan kadın oruç tutabilir mi?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi:
Düşük yapan kadın oruç tutabilir mi?

Ramazan’ın manevi atmosferinde ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyen pek çok kadın, yaşadığı düşük sonrası oruç tutup tutamayacağını merak ediyor. Bu durumda oruç farz olur mu, yoksa beklemek mi gerekir?

Ramazan ayı tüm maneviyatıyla devam ederken, sağlıkla ilgili yaşanan bazı durumlar ibadet konusunda tereddüt oluşturabiliyor. Özellikle düşük yapan kadınlar, bu halin lohusalık sayılıp sayılmadığını ve oruç tutmalarının dinen uygun olup olmadığını araştırıyor.

 

Düşük yapan kadın oruç tutabilir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu açıklaması:

Düşük yapan bir kadının oruç tutup tutamayacağı konusundaki hüküm, düşüğün lohusalık sebebi sayılıp sayılmaması ile ilgilidir. Hanefî ve Hanbelîlere göre; el, ayak veya parmak gibi uzuvları belirmiş cenin düşüren kadından gelen kan, lohusalık kanıdır; bu kadın da lohusadır. El ve ayak gibi uzuvlar belirmeden meydana gelmiş düşükten sonra görülen kan ise istihâza (özür) kanıdır. (bk. Merğînânî, el-Hidâye, 1/35; İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/253)

 

Hanefî ve Hanbelîlerin verdiği bu hükmün, rahimden gelip düşen/dışarıya çıkan maddenin cenin mi yoksa başka bir şey mi olduğunun ancak el-ayak gibi uzuvların belirmesiyle anlaşılabildiği zamanlarda verilmiş olduğu dikkate alınmalıdır. (bk. Kâsânî, Bedâ’i, 1/43) Bu konu ile ilgili olarak âlimler kendi dönemlerindeki tıbbi bilgilerden hareketle farklı içtihatlarda bulunmuşlardır. Bu sebeple günümüzdeki tıbbi veriler dikkate alınmalıdır.

 

Bu itibarla düşenin cenin olduğu tıbben tespit edildiğinde düşükten sonra görülen kan da lohusalık kabul edilmelidir. Nitekim Şâfiî ve Mâlikîlere göre de her durumdaki düşük lohusalık sebebidir. (Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, 1/211-212; Desûkî, Hâşiye, 1/174-175) Sonuç olarak organları belli olsun ya da olmasın düşenin, cenin olduğu biliniyorsa söz konusu kadın, lohusalık hükümlerine tâbi olup oruç tutamaz.

