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Gündem Düşük riskli iller hangileri?
Gündem

Düşük riskli iller hangileri?

Düşük riskli iller hangileri? sorusu kademeli normalleşmeye geçerken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı illere göre düşük, orta ve yüksek riskli illeri tablosunu yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mart Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı. Kararlar illerin risk durumuna göre alındı. Peki, Düşük riski bulunan iller hangileri?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 20:32:00 -
Düşük riskli iller hangileri?

Riskli iller ile ilgili araştırımalar devam ediyor.Koronavirüs salgını nedeniyle belirlenen kriter ile illerin risk durumu ortaya çıkarılıyor. Düşük-orta ve yüksek riskli olmak üzere gruplar yer alıyor. Risk grupları çeşitli renkler ile de kodlanıyor. Peki düşük riskli iller hangileri?

Düşük riskli iller hangileri?

Milletimize daha önce söz verdiğimiz şekilde bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan illerin risk durumuna göre alınan kararları duyurdu. İşte merak edilen düşük riskli iller...

Düşük riskli iller (100 binde 10’un altında olanlar mavi renk)

Batman 8.71- Nüfus: 620 bin 278

Hakkâri 3.21- Nüfus: 280 bin 514

Iğdır 10.43 - Nüfus: 201 bin 314

Şırnak 3.91- Nüfus: 537 bin 762

Muş 8.51 -Nüfus: 411 bin 117

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