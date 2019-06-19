0553 313 94 23

Düşük kaşlar öfkeli ve yorgun gösteriyor

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:03
Düşük kaşlar öfkeli ve yorgun gösteriyor

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran, düşük kaşların öfkeli ve yorgun gösterdiğini belirtti.


Yorgun, öfkeli, uykusuz ve cansız bir yüz ifadesi oluşturan kaş düşüklüğünün günümüzde orta yaşlarda olan hemen herkesin şikâyetçi olduğu estetik sorunlardan biri olduğunu dile getiren Plastik, Rekonstrüktifve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran, “Ve yine alın kırışıklıkları bir çok kişinin derdi. Ancak bu durumlar çözümsüz değil.” dedi.


Doğal yaşlanma prosesi sırasında güneşe maruziyet, çevresel faktörler, yer çekimi, konsantre olmak ve gözlerini kısarak bakmak gibi tekrarlayan hareketler alın yüzeyinde çizgilerin oluşmasına neden olduğunu anlatan Doç. Dr. Karaca Başaran, “Birçok hasta bu çizgilerin genel estetik görünümleri üzerindeki negatif etkiden rahatsızdır ve bu rahatsızlıklarını gidermek için alın germe cerrahisini tercih eder. Modern cerrahideki ilerlemeler sayesinde günümüzde hastalara; çok küçük kesilerin kullanıldığı ve bu kesilerin de saç hattı nedeniyle hiç görülmediği alın germe seçenekleri sunabilmektedir” diye konuştu.


Doç. Dr. Karaca Başaran, yaşadıkları durumlara çözüm arayan kadın ve erkekler alın germe için aday olanları ve seçenekleri konusunda ise şunları söyledi;“Alında derin, yatay kırışıklıklar, Kaşlardaki düşüklük nedeniyle öfkeli veya yorgun görünüm,Kaşlar arasında ve burnun üst kısmında çizgilenme.


Koronal Kesi Tekniği: Yaygın kullanılan bu alın germe tekniğinde sıklıkla saçlar tarafından örtülen bir kesi kullanılır. Kesi kulakların üstünden başlar ve kafatası derisinin üzerinden devam eder. Bazı hastalarda saç hattında yükselmeden kaçınmak için insizyon saç hattının önünden geçer.


Endoskopik Alın Germe: Bu sınırlı kesi tekniğinde cerrahi görüntü amacıyla bir endoskop (ucunda ışığı olan ince bir tüp, bir video kameraya bağlıdır) kullanılır. Uzun bir kesi yerine kafatası derisindeki birkaç tane kesiden bu endoskop yerleştirilir, böylece iyileşme dokusu en aza indirilir ve iyileşme periyodu kısalır.


Diğer Sınırlı kesi Teknikleri: Bazı sınırlı kesili alın germe teknikleri bir endoskop kullanmadan yapılabilmektedir. Düşük kaşları germek için şakak bölgesinde küçük kesiler yapılabilir, kaş çatmaya bağlı çizgileri düzeltmek için ise üst göz kapağı kesileri tercih edilebilir.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:03
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli TEM’de zincirleme kaza trafik durdu
    1. Kocaeli TEM’de zincirleme kaza trafik..
    2. Nazilli’de hayatı durduran felaketin..
    3. Adnan Sezgin; “Aydın afet bölgesi ilan..
    4. Bakan Selçuk: “Teknoloji..
    5. ASEAN liderlerine Rohingya uyarısı
    6. Büyükçekmece’de okuma seferberliği..
    7. Akdeniz'de dev uyuşturucu operasyonu!..
    8. Etrafa ateş açıp kayın pederini..
    9. Macaristan'da Yemenli öğrencilere..
    10. Pınar Karşıyaka'da yeniden Ufuk Sarıca..
    11. Mehmet Baransu davasında dosya mütalaa..
    12. Sinop’ta camiler çocuklar ile şenlendi
    13. Karadeniz’de küflü sezonu
    14. Eyüp Belediyesi “2020-2024 stratejik..
    15. Sınır ötesine 7 tır yardım daha..
    16. Evkur Yeni Malatyaspor futbolcu..
    17. AVM’den yılın en uzun gününde uzun..
    18. Hafif ticari araç kayaya çarptı: 1..
    19. 6 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 3..
    20. Rezalet ötesi karar! Mahkeme, onursuz..
    21. Başkan Atay temizlik çalışmalarını..
    22. Komşular arasında kavga
    23. Silahla adam yaralayan şahıs yakalandı
    24. Niğde motifleri işlenecek müzede..
    25. Ordu Valisi, makam aracını sünnet..
    26. Fatih Karagümrük, Barış Özbek ile..
    27. Mezuniyetine bir gün vardı, elektrik..
    28. Korkutan olay! Kutup ayısı kente indi
    29. Karaman’da elektrik akımına kapılan..
    30. Kuşadası’nda yol yapım ve asfalt..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu