Düşük kalorili, az tuzlu peynirler

Bazı peynirler, diğer peynir çeşitlerine göre daha sağlıklıdır. Özellikle yağsız peynirler düşük kaloriye sahip olduğu için, diyet listelerinde de tercih edilebilir. İşte, kahvaltıya ekleyebileceğiniz en sağlıklı peynir çeşitleri:

Mavi Küflü Peynir 100 kalori

Kalsiyum oranı yüksek olan mavi küflü peynir, inek, keçi ve koyun sütü karışımından yapılır. Mavi ya da gri damarları olan mavi küflü peynirin rengi beyazdır. Bu peynirin üretiminde kullanılan kalıp, peynire keskin bir tat ve koku verir.

Lor peyniri: 27 kalori

Lor, en az kalori ve yağa sahip olduğundan, riskli gruptakiler için tercih sebebi olabilir.

Çeçil Peyniri: 45 kalori

Civil peyniri de deniyor adına. Hatta ince uzun ve tel şeklinde koparıldığı için tel peynir de deniyor.

Sepet Peyniri: 50 kalori

Balıkesir yöresine ait bu peynir, koyun, keçi veya inek sütü farketmez hepsiyle yapılabiliyor. Yuvarlak ve sepet izi görüntüsü ona bu ismi vermiş. Kendine has bir lezzeti vardır ve neredeyse yok denecek kadar az tuzludur. Bembeyaz oluşu da yağ oranının göstergesi. Bu durum diyet yapanların, kilo almak istemeyenlerin ve sağlık sorunu olanların dikkatini çekiyor haliyle.

Keçi peyniri: 60 kalori

İnek peynirine oranla az kalorili. D vitamini açısından zengin. Ancak kalsiyum, ya da çinko açısından zengin olduğu söylenemez. Ayrıca keçi sütünde inek sütünden daha orta zincirli yağ asitleri bulunur. Bu tür yağlar vücudunuzda hızla emilir ve yağ olarak depolanma olasılığı daha düşüktür. Keçi peyniri, bazı kişilerin sinek sütünden yapılan peynirlerden daha sindirmeleri daha kolay olabilir. Bunun nedeni keçi sütünün laktozda düşük olması ve farklı proteinler içermesi olabilir.

Burgu Peynir: 65 kalori

İnek sütünden üretildiği için kokmaz ve hafiftir. Kahvaltı dışında salatalarda ve böreklerde kullanılabilir. İçindeki tuz ve yağ oranı yönüyle, diyette tercih edilecek peynir çeşitleri arasındadır.

Az yağlı beyaz peynir: 70 kalori

Ülkemizde en yaygın, en fazla tüketilen, her yerde rahatlıkla bulabileceğimiz bir peynir. 30 gramı 70 kaloridir.