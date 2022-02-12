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Kadın - Aile Düşük göz kapağı: Bu tedaviyi uygulayın, düşük göz kapaklarından kurtulun
Kadın - Aile

Düşük göz kapağı: Bu tedaviyi uygulayın, düşük göz kapaklarından kurtulun

Göz kapaklarındaki ve çevrelerinde bulunan kaslar zamanla zayıflar ve göz kapağı düşüklüklerine sebep olur.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 23:23:00 - 2022-02-12 23:28:25
Düşük göz kapağı: Bu tedaviyi uygulayın, düşük göz kapaklarından kurtulun

Göz kapağı düşmesi neden olur?

Göz kapağı düşüklüğü doğuştan veya ileri yaşlarda görülebiliyor. En sık göz kapağı düşüklüğü nedenleri yaşa bağlı göz kapağını kaldıran kaslarda güçsüzlük, göz bölgesine gelen travmalar, geçirilmiş göz ameliyatları, miyokondrial miyopati gibi kas hastalıkları ve doğuştan göz kapağı kaslarının yeterli gelişmemesidir.

Bu tedaviyi uygulayın, düşük göz kapaklarından kurtulun

Malzemeler

  • 1 yumurta beyazı
  • Makyaj temizleme pamuğu

Uygulanış

Göz kapağınızı ılık suyla temizleyin ve yumurta akını macun haline gelene kadar çırpın. Pamuğu yumurta beyazına bulayın ve gözünüzün üzerine kapatın. Kuruyana kadar bekleyin ve yumurta akını bitirene kadar devam edin. Ardından ılık suyla durulayın.

Günlük olarak bu tedaviyi uygularsanız; kırışıklıklarınız azalacak, göz kapağınızın sarkıklığı geçecek ve daha genç görüneceksiniz.

Göz kapağı düşüklüğü egzersizle geçer mi?

Göz kapağı düşüklüğünün tedavisinde egzersizlerin yeri yoktur. Hiçbir egzersiz göz kapağı düşüklüğünü engelleyemez ve tedavi edemez

Göz kapağı düşüklüğüne ne iyi gelir?

Uygulama:

1 yumurtanın akını köpük kıvamına gelinceye kadar çırpın. Göz çevrenize ve özellikle göz kapağınıza sürün. Üzerini bir parça peçete ile örtüp bir miktar daha yumurta akı sürün. 15 dakika kadar bekleyip yıkayın. Etkili sonuç almak için bu uygulamayı her gün ya da gün aşırı uygulayabilirsiniz.

Göz kapağı düşüklüğü baş ağrısı yapar mı?

"Göz kapağı düşüklüğü baş ağrısı sebebi olabilir"

Murat Tuna, yaş, çevresel faktörler ve genetik gibi birçok sebepten kaynaklanan göz kapağı düşüklüğünün, kozmetik olarak sorunlar yaratmakla beraber görme alanının daralması, baş ağrısı ve uzun süreli göz koordinasyonu gerektiren durumlarda sürekliliğin bozulması gibi sıkıntılara neden olabildiğini bildirdi.

 

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