Düşük fiyatlı ikinci el otomobiller | Uygun fiyatlı 2. el araba modelleri

2. el oto bulmakta zor bir konu hale geldi. Ancak ikinci el otomobil fiyatları yükselişte olsa da düşük fiyatlara model yılı yüksek ancak ekstra açısından daha zayıf otomobillere sahip olmak mümkün.

Günümüzde ABS, klima, hidrolik ya da elektrikli direksiyon, ön ve arka elektrikli cam standart olarak araçların üzerinde geliyor. Binici olarak alınacak araçlarda boya ve değişen beklentisi olmayanlar uygun fiyatlara otomobil bulabiliyor. Pazarlıkla aracın fiyatı daha da aşağı çekilebiliyor.Uzun yıllar kullanılacak ve çok özelliği olmayan, 5-6 parçası boyalı araç almak isteyenler ortalama 60 bin liraya satın alma gerçekleştirebiliyor.

Düşük bütçelere sahipseniz şasesinde hasarı bulunmayan ve hava yastığı açılmamış araçları tercih edebilirsiniz.

İşte fiyatı 60 bin lira civarında olan otomobiller...

Peugeot 301 benzinli 2013 model

Fiat Linea dizel 2014 model

Ford Fiesta dizel 2011 model

Fiat Punto benzinli 2012 model

Renault Fluence dizel 2012 model

Dacia Logan MCV dizel 2012 model

Renault Symbol dizel 2013 model

Peugeot 206+ dizel 2011 model

Opel Corsa benzinli 2012 model 60 bin lira

Citroen C-Elysee dizel 2014 model

Volkswagen Polo dizel 2012 model

Hyundai i20 benzinli 2011 model

Peki ikinci el araba alırken nelere dikkat etmeliyiz?

1) Aracı Kimden Aldığınızı Bilmek

Araç alırken dikkat etmeniz gereken konulardan ilki bu olmalıdır. Aracın bugüne kadarki ruhsat sahipliği sayısını öğrenmekle başlayabiliriz. Bu hizmeti 5664’ kısa mesaj atarak, sorgulama ekranından kolayca elde edebiliriz. ( ör : DETAY boşluk PLAKA ) Bu plakalı aracın ruhsat sahiplik yılını, kaç yıldır bu kullanıcıda olduğunu, aracın kaç yıldır kaskolu kullanıldığı da dahil olmak üzere bu hizmetten faydalanarak kolayca öğrenebiliriz.

Kullanılmış otomobil almayı düşünen tüketicilerin büyük bir kısmı ilk kullanıcısından almayı tercih etmektedir. Bu tabii ki önemli bir detay ama şart değil. Şahıslardan yaptığımız alımlarda önemli olan aracın kısa sürede devir görmüş olmaması, aracın alındığı kişinin ruhsat sahipliğinin süresinin kısa olmamasına dikkat etmek gerekmektedir. Buna alternatif olarak ikinci el araba alım satımı yapan, ekspertiz ve kilometre garantisi veren kurumlardan da aracınızı gönül rahatlığı ile alabilirsiniz.

2) Aracın Fiziki Durumu – Kaporta Ekspertizi

Alacağımız aracın dış görünüşü elbette hepimiz için önceliklidir. Lakin şehrin ve trafiğin yoğunluğundan dolayı ya da çoğu kullanıcının park yeri bulmakta yaşadığı sorunlardan oluşan hafif ve büyük ölçekli kazalara maruz kalan araçların durumunu öğrenmek her araç satın almak isteyen tüketicinin düşüncesidir.

Bunun için almaya karar verdiğimiz ikinci el otomobilin kurumsal bir kimlik altında hizmet veren, tüm detayları inceleyen, yazılı ve kaşeli bir rapor halinde tüketiciye sunan ekspertiz firmalarından aracımızın durumunu sağlıklı bir şekilde öğrenebiliriz.

Nisan ayında çıkan yeni düzenleme ile ikinci el arabalarda artık ekspertiz zorunluluğu bulunuyor. Daha güvenilir ve şeffaf bir ticaret ortamı için yapılan düzenleme ile tüketici hakları daha fazla korunacak.

3) Mekanik Durum ve Motor Kontrolü Yaptırmak

Aracın motor ve mekanik durumunun kontrolü ve gerekli incelemelerin sağlanması araçtaki mekanik aksamın doğru çalıştığını anlamak için gerekir. Kullanılmış araçlarda kesinlikle yapılması gereken bu kontroller ilerde karşınıza çıkacak plansız masraflar dizisini önlemek için gereken bir uygulamadır.

Bilirkişiler tarafından yapılan bu kontrollerde aracın alt kısmından bir darbeye maruz kalıp kalmadığı, ön takımında bir problem olup olmadığına bakılır. Aracın yağ ve egzoz kaçakları tespit edilir.

Bu uygulamayı da yukarıdaki metinde belirtiğimiz gibi ekspertiz kurumlarından ya da yetkili servislerden kolayca öğrenebilirsiniz.

4) Lastik Durumunu Kontrol Etmek

Araç alırken bir diğer kontrol etmemiz gereken konu ise lastik durumlarıdır. Arabanızın tam performans göstermesi ve olabilecek kazaların önüne geçilmesi açısından lastikler belirli standartlara sahip olmalıdır.

Lastik diş derinlikleri yasal aşınma sınırı olan 1,6mm’nin altında olmamalıdır. Çünkü bu durumlarda araç muayeneden geçemez. Dolayısıyla araçların lastik diş derinliklerini satın almadan ölçmeniz ve standartlara uygunluğunu kontrol etmeniz gerekir.

5) Kilometre Durumunu Kontrol Etmek

İkinci el piyasasında araç kilometresi arabaların değerinin artmasına ya da yükselmesine etki eden faktörlerden birisidir. Motor kullanımı ve yürür aksamların daha az yıpranması buna bağlıdır. Dolayısıyla araç alırken kilometre durumunu kontrol etmeniz gerekir.

Bakımları düzenli yapılmış ve temiz kullanılmış araçlarda yüksek kilometreler çok fazla problem oluşturmamaktadır. Fakat kilometre konusunda yapılan yanlış beyanlara ve hileli uygulamalara dikkat etmelisiniz. Aracın kilometresini TüvTürk ve servis kayıtlarından doğrulayabilirsiniz.

6) Hasar Bilgisinin Sorgulanması

Aracın hasar bilgisi fiyatına etki eden en temel konudur. Ayrıca aldığınız ikinci el araçta daha sonradan herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için tramer kaydı sorgusu kesinlikle yapmalısınız.

Araç hasar ve kaza durumunu öğrenmek ayrıca aracın fiyatının da daha net belli olmasını sağlar.

Bu sorguları kolaylıkla cep telefonunuz üzerinden sms ile yapabilirsiniz. Araç şasi numarasını ya da plaka numarasını yazıp 5664’e mesaj atarak aracın geçmiş hasar ve kaza kaydına ulaşabilirsiniz. Bu işlemin en sağlıklı olanı ise aracın şasi numarasından sorgulanmasıdır.

( ör : HASAR PLAKA ) --- ( ör: HASAR ŞASİ NUMARASI ) şeklinde yapabilirsiniz.

Uyarıcı bir not ise bazı kullanıcılar araçlarda oluşan bazı hasarların tramere yansımaması için hasar ücretini kendi cebinden karşılamaktadır. Bu hususu aydınlatmak için ise ekspertiz yaptırmadan alım yapmamalıyız.

5664 üzerinden yapacağınız sorgulamalarda 7₺ ücret kesilmektedir.

7) Aracın Yedek Anahtar ve Ekipmanlarının Durumu

Aracı almadan önce yedek anahtarının durumu kontrol edilmelidir. Araç yedek anahtarı güvenlik için önemlidir. Kaç tane yedek anahtarının olduğu bilinmesi daha güvenli bir alışveriş için gereklidir. Ayrıca yedek anahtar maliyeti artıran etkenlerden birisidir.

Herhangi bir hırsızlık durumunun önüne geçilmesi ve gereksiz maliyetlerden kaçınmak için mutlaka yedek anahtar durumunu satıcıdan öğrenin. Ayrıca aracın pert veya çalınma durumlarında kasko ödeme öncesi aracın ruhsat ve yedek anahtarını kullanıcıdan talep etmektedir.

Alacağınız aracın kitapçıkları, ilk yardım seti, stepne ve kriko gibi ekipmanlarının tam olmasına özen gösteriniz. Ekipmanların tam ve eksiksiz olması güven açısından önemli olduğu gibi aynı zamanda istenmeyen maliyetlerin de önüne geçecektir.

8) Aracın Resmi Kayıtlarına Bakmak

Kullanılmış otomobil alımında önemli bir detay aracın resmi evrakları ve alım işlemlerinde izlenecek yollardır. Aracın MTV ve TPC borçları, yapılandırılan vergi borçları, banka veya başka kurum ya da şahıslara ait haciz durumlarına dikkat etmeliyiz. Bu işlemleri internet üzerinden yapabiliriz.

Vergi borçlarını İnternet Vergi Dairesi üzerinden sorgulayarak, aracın üzerindeki haciz durumlarını ise ruhsat sahibinin e-devlet şifresinden kolayca sorgulayabilirsiniz. Böylece noter satışı esnasında kötü bir sürprizle karşılaşmamış olursunuz.

9) Fiyat Analizi Yapmak

İkinci el araç alırken piyasa durumunu ve muadil araçların ne kadara satıldığını önceden araştırmanız gerekir. Bu fiyat araştırmasını yaparken aracın mevcut durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü her aracın hasar ve hata durumu aynı değildir.

Almak istediğiniz ikinci el otomobil piyasa eşdeğer fiyatından ne çok altında ne de çok üstünde olmalıdır. Fiyatları incelerken farklı kaynakları takip etmeniz daha doğru fiyatlara ulaşmanıza yardımcı olur.